Pilar Alegría califica de "vomitivas" las conductas relatadas en las denuncias de mujeres contra Paco Salazar

El Gobierno ha sido tajante en su posición frente a las últimas informaciones conocidas sobre el caso de Francisco Salazar, exasesor en Moncloa que iba a ser nombrado adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE antes de hacerse públicas varias denuncias de acoso sexual a mujeres trabajadoras del PSOE.

"Me pregunta qué me parece la información que hemos conocido estos días sobre las expresiones y palabras que se han hecho públicas. Vomitivas", ha defendido la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Pilar Alegría, en respuesta a una de las preguntas tras la celebración del Consejo de Ministros.

Unas declaraciones que se producen un mes después de que ambos fueran vistos en una comida enmarcada en el "ámbito personal", según defendió la propia Alegría tras conocerse el encuentro. "Es un encuentro que se circunscribe única y exclusivamente en el ámbito personal, con una persona a la que yo conozco desde hace muchos años y a la que no veía desde hace casi medio año", dijo entonces la portavoz del Gobierno.

Comportamientos inadecuados y denuncias de acoso sexual

Ahora, Alegría defiende su postura y la del Gobierno enmarcada en un tajante rechazo después de que haya visto la luz el contenido de las denuncias de mujeres que trabajan para el Partido Socialista y que habían sido partícipe de comportamientos inadecuados y acoso por parte de Salazar, según elDiario.es, que ha tenido acceso a estos documentos. "Se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones y pedía vernos el escote", rezan algunos de los testimonios recabados.

Tras conocerse las denuncias el pasado mes de julio, Alegría ha recordado que "se le cesó de manera fulminante". Según la portavoz, desde 2018 existen en Moncloa "mecanismos antiacoso conforme a la ley que, además, se van actualizando".

Desde el Ejecutivo insisten en defender que "desde que se conocieron las primeras informaciones" relativas al mes de julio, "en Moncloa se tuvo una reunión con los trabajadores y trabajadoras para que supieran que Moncloa era un espacio seguro para poder llevar a cabo cualquier tipo de denuncia". En su argumento, Alegría ha defendido que "nunca se ha recibido por ningún canal ninguna denuncia. Tampoco por los canales anónimos que existen", detalla.

Denuncias desaparecidas del canal antiacoso

En cambio, el testimonio de las trabajadoras al que ha tenido acceso el citado medio no va en línea con lo defendido este martes por el Gobierno, dado que las denuncias de las mujeres habían desaparecido del canal antiacoso abierto por Ferraz. Ante este escenario, una de las trabajadoras admite que "sigue sin sentir garantías" por parte del partido.

Así las cosas, desde el Gobierno insisten en que la investigación por lo ocurrido en relación con el caso de Paco Salazar continúa en marcha. Así lo aseguró este lunes su la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que defendió que el proceso no había concluido y que la pérdida de la condición de afiliado no suponía el fin de la investigación.