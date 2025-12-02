Feijóo se refiere al caso Paco Salazar: "Es un guarro"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que lo que se está publicando sobre el "asesor" de Sánchez "acredita" que el Partido Socialista y el Gobierno es "hipócrita con las mujeres" porque "las defiende en público y las utiliza en privado".

Feijóo se ha hecho eco de los testimonios publicados por 'el diario.es' con los escritos que presentaron mujeres que trabajaron a las órdenes de Salazar, en las que se describe el comportamiento del exasesor de Sánchez y que desaparecieron del canal antiacoso habilitado por el PSOE.

"Si es verdad lo que publican los medios hoy, es evidente que el señor Salazar es un guarro, y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del Gobierno", ha declarado Feijóo a los medios de comunicación durante el desayuno informativo organizado por 'La Razón'.

Este lunes, Feijóo ya recriminó al PSOE que "silencie supuestos acosos sexuales en sus filas", en alusión a esa investigación interna contra Salazar, cuando el pasado 25 de noviembre lanzó la campaña 'Calladita no estás más guapa'.

"Escriben en las pancartas 'Calladita no estás más guapa' y luego silencian supuestos acosos sexuales en sus filas, o cierran sin investigar los fallos de las pulseras anti-maltrato defectuosas", señaló en un mensaje en su cuenta oficial de 'X'.

Feijóo, que también ha denunciado la "hipocresía" y falta de "credibilidad" de Sánchez con su exministro José Luis Ábalos, ha afirmado que el presidente del Gobierno "siempre necesita un delincuente de confianza próximo para poder ejercer el Gobierno". "En definitiva, el señor Sánchez ya no tiene ninguna credibilidad", ha enfatizado.

Qué dicen las denuncias contra Paco Salazar

Las mujeres que trabajaron a las órdenes del ex asesor de Moncloa describieron en sus denuncias, cuyo contenido publica elDiario.es, un ambiente de trabajo "irrespirable" y detallaron que Salazar usaba un "lenguaje hipersexualizado hasta para dar los buenos días". "Salía del baño que tenía en su despacho a medio vestir y no se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara (porque tú estabas sentada y él de pie)", relata una de las mujeres.

Sigue la investigación en el PSOE

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, indicó que todavía no ha finalizado la investigación interna contra Paco Salazar por presunto acoso sexual y aseguró que seguirán hasta el final aunque ya no sea militante del PSOE, después de que las denunciantes se quejasen de que la información relativa al caso desapareció de la plataforma digital que registra el seguimiento del caso.

"Este proceso no ha concluido, la pérdida de condición de afiliado no supone el fin del procedimiento", señaló Mínguez en una rueda de prensa desde la sede socialista en la calle Ferraz al ser interrogada por la falta de avances en la investigación de dos denuncias anónimas presentadas hace cinco meses.