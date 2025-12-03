El PSOE reúne de urgencia a las responsables de Igualdad para atajar el escándalo de Paco Salazar

El PSOE ha convocado una reunión de urgencia para esta noche con todas las responsables de Igualdad del partido con el objetivo de abordar el escándalo que rodea a Paco Salazar, exasesor de Pedro Sánchez en Moncloa, denunciado por presunto acoso sexual y comportamientos machistas hacia trabajadoras socialistas.

El encuentro se celebrará por videollamada y estará encabezado por la secretaria de Igualdad y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

La dirección socialista ha decidido activar esta respuesta interna en plena reactivación del caso y tras las quejas de varias denunciantes, que este lunes alertaron de que la información sobre su proceso había desaparecido de la plataforma digital del partido. Desde Ferraz achacaron el incidente a un fallo informático, pero la preocupación de las afectadas ha añadido presión a un caso que lleva meses sin avances visibles.

La reunión, confirmada por fuentes socialistas, implicará a las secretarias de Igualdad de todas las federaciones autonómicas y a portavoces parlamentarias del Congreso, el Senado y los parlamentos regionales. Según Ferraz, estos encuentros son habituales, aunque reconocen que el foco principal será el seguimiento de las denuncias internas contra Salazar, que abandonó la primera línea política en julio tras la publicación de varios testimonios de mujeres de su equipo en Moncloa.

El Partido Socialista ya había rectificado este verano su intención de incorporarlo a la Secretaría de Organización tras conocerse nuevas acusaciones. La aparición de relatos anónimos que describían un trato inapropiado y actitudes machistas motivó que Salazar diera un paso atrás y que su nombramiento quedara sin efecto.

Las denunciantes recurrieron al canal interno del PSOE para trasladar su caso hace cinco meses, pero la falta de avances ha generado malestar. La portavoz del partido, Montse Mínguez, aseguró este martes que el procedimiento "sigue su curso" pese a que Salazar se dio de baja como militante la semana pasada. Recalcó que su salida del partido "no supone el fin del procedimiento" e insistió en que las pesquisas continuarán hasta el final.

La tensión creció después de que se publicaran nuevos testimonios que describen comportamientos de Salazar como el uso de un "lenguaje hipersexualizado", comentarios sobre la vestimenta o el físico e incluso la simulación de actos sexuales delante de trabajadoras. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, calificó estos comportamientos de "vomitivos" y recordó que el cese en Moncloa fue inmediato en cuanto se conocieron las primeras acusaciones.

A este contexto se suma un encuentro privado entre Alegría y Salazar en un restaurante de Madrid el pasado noviembre, que la ministra enmarcó en el ámbito personal.