Las fechas clave para votar por correo en las elecciones de Extremadura de 2025

El próximo 21 de diciembre los extremeños tienen una cita con las urnas para elegir a sus representantes en el parlamento autonómico, que se encargarán después de designar al nuevo presidente de la Junta de Extremadura.

Dadas las fechas de estas elecciones, es posible que no te encuentres presencialmente y optes por votar por correo. Y es que existen varios motivos por los que una persona puede solicitar el voto por correo en España, todos regulados por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Entre los principales destacan:

Residencia temporal o permanente fuera del municipio de inscripción . Por ejemplo, si te encuentras estudiando, trabajando o de viaje en otra ciudad o país durante las elecciones.

. Por ejemplo, si te encuentras estudiando, trabajando o de viaje en otra ciudad o país durante las elecciones. Movilidad reducida o enfermedad : personas con problemas de movilidad, enfermedades graves o discapacidad que dificulten acudir personalmente al colegio electoral.

: personas con problemas de movilidad, enfermedades graves o discapacidad que dificulten acudir personalmente al colegio electoral. Desplazamiento laboral : si tu trabajo te impide estar en tu municipio el día de la votación y no puedes delegar tu voto.

: si tu trabajo te impide estar en tu municipio el día de la votación y no puedes delegar tu voto. Residencia en el extranjero : los españoles residentes fuera de España pueden votar por correo a través del sistema CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes).

: los españoles residentes fuera de España pueden votar por correo a través del sistema CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes). Cualquier otra causa que justifique la imposibilidad de acudir al colegio electoral: siempre que se acredite ante la oficina del censo electoral dentro de los plazos establecidos.

Votar por correo: las fechas

Debes tener muy presente estas fechas para poder votar por correo en las próximas Elecciones a la Asamblea de Extremadura 2025:

El plazo para solicitar el voto por correo comenzó el pasado 28 de octubre, con la convocatoria electoral, y estará abierto hasta el 11 de diciembre de 2025 inclusive. Puedes solicitarlo personalmente en tu oficina local de correos o por Internet a través del portal del Instituto Nacional de Estadística. Una vez aceptada tu solicitud, recibirás por correo la documentación electoral (papeletas, sobres, certificado censal, instrucciones…). Si te encuentras temporalmente en el extranjero, para poder votar desde el exterior, deberás constar como inscrito en la Oficina Consular como no residentes y solicitar la documentación electoral mediante la presentación de un impreso oficial en la Oficina Consular antes del 22 de noviembre de 2025.

comenzó el pasado 28 de octubre, con la convocatoria electoral, y estará abierto inclusive. Puedes solicitarlo personalmente en tu oficina local de correos o por Internet a través del portal del Instituto Nacional de Estadística. Una vez aceptada tu solicitud, recibirás por correo la documentación electoral (papeletas, sobres, certificado censal, instrucciones…). Si te encuentras temporalmente en el extranjero, para poder votar desde el exterior, deberás constar como inscrito en la Oficina Consular como no residentes y solicitar la documentación electoral mediante la presentación de un impreso oficial en la Oficina Consular antes del 22 de noviembre de 2025. El último día para depositar tu sobre con el voto por correo en Correos es el 17 de diciembre de 2025 si resides en España, pero si estás registrado como CERA (residente habitual en el extranjero) el voto por correo debe enviarse de modo que llegue a la Oficina Consular no más tarde del 16 de diciembre de 2025. En el caso de que uses la vía de votación presencial en consulado o centro habilitado, se podrá depositar el voto entre el 13 y el 18 de diciembre de 2025.

Consejos prácticos para solicitar el voto por correo

Si eres consciente de que no vas a poder acudir presencialmente a votar:

Solicita el voto con tiempo suficiente para que te llegue la documentación antes del 17 de diciembre.

Rellena correctamente todos los sobres y documentos antes de enviarlos.

Guarda el comprobante de envío que te da Correos, sirve como prueba de que ejerciste tu derecho a votar.

Recuerda que si optas por voto por correo, no podrás votar presencialmente el día de las elecciones.