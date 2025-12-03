El calendario de las elecciones en Extremadura 2025: voto por correo, mesas electorales…

El próximo 21 de diciembre cerca de 900.000 electores extremeños tienen una cita con las urnas para elegir a sus representantes en el parlamento autonómico, conformado por 65 diputados. Actualmente, el Parlamento extremeño está compuesto por 28 representantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 28 escaños por el Partido Popular (PP), 5 por el partido Vox y 4 por Unidas por Extremadura (Podemos, IU, etc.).

Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) se establecen los siguientes plazos para la cita electoral:

Martes, 28 de octubre : publicación de las elecciones en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y disolución del Parlamento Extremeño.

: publicación de las elecciones en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y disolución del Parlamento Extremeño. Martes, 28 de octubre : inicio plazo de solicitud del voto por correo.

: inicio plazo de solicitud del voto por correo. Viernes, 31 de octubre : constitución de la Junta Electoral.

: constitución de la Junta Electoral. Miércoles, 5 de noviembre : límite para comunicar coaliciones.

: límite para comunicar coaliciones. Del 28 de octubre al 7 de noviembre : plazo para que las fuerzas políticas presenten sus candidaturas.

: plazo para que las fuerzas políticas presenten sus candidaturas. Del 22-26 de noviembre : sorteo de las mesas electorales.

: sorteo de las mesas electorales. Lunes, 24 de noviembre : proclamación oficial de las candidaturas.

: proclamación oficial de las candidaturas. Viernes, 5 de diciembre : inicio de la campaña electoral. A partir de ese día se puede difundir propaganda y empiezan los debates electorales.

: inicio de la campaña electoral. A partir de ese día se puede difundir propaganda y empiezan los debates electorales. Jueves, 11 de diciembre : finaliza el plazo de solicitud del voto por correo.

: finaliza el plazo de solicitud del voto por correo. Martes, 16 de diciembre : último día para votar por correo.

: último día para votar por correo. Viernes, 19 de diciembre : fin de la campaña electoral.

: fin de la campaña electoral. Sábado, 20 de diciembre : jornada de reflexión.

: jornada de reflexión. Domingo, 21 de diciembre: jornada de votación en País Vasco.

¿Cuándo empieza la campaña electoral?

Entre las fechas significativas dentro de este calendario electoral se encuentra el inicio de campaña, una fecha que da el pistoletazo de salida para que tantos los candidatos, como los partidos políticos, consigan ganar el apoyo de los electores con mítines en diferentes ubicaciones y también entrevistas y debates en los medios de comunicación.

Según establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) la campaña electoral debe comenzar 16 días antes de los comicios y 36 días después de su convocatoria. Por lo que en el caso de estas elecciones, la campaña electoral empezará la madrugada del jueves al viernes 5 de diciembre a las 00:00. Este inicio está marcado por los actos destacados de los líderes de cada partido. La campaña durará 15 días, terminando la madrugada del 19 al 20 de diciembre, es decir, a las 00:00 del sábado 20.

Cuándo se eligen los miembros de mesa

Al igual que los suplentes, los presidentes y vocales de las mesas son elegidos por sorteo entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno posteriores a la convocatoria, según recoge la ley. Es decir, en este caso sería entre el 22 y el 26 de noviembre. Por lo que si te ha tocado formar parte de la mesa electoral ya deben haberte avisado.

Las personas designadas disponen de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona la causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo. La Junta resolverá en cinco días y comunicará al interesado su decisión.

Solicitud del voto por correo

La solicitud del voto por correo comenzó el pasado 28 de octubre y finalizará el 11 de diciembre de 2025 (inclusive). Se podrá hacer en cualquier oficina de Correos o de forma telemática en la web de Correos, aunque será necesario identificar tu identidad con el DNI electrónico o un certificado digital válido.

Recuerda que para pedir la papeleta del voto por correo es obligatorio estar inscrito en el censo electoral, puedes consultar esta información a través de la Oficina del Censo Electoral en el INE y utilizando el certificado digital.

Además, debes tener en cuenta que en el impreso de solicitud se debe indicar la dirección postal a la que se desea que se envíe la documentación electoral.

En el caso de que solicites el voto por correo de forma telemática, Correos dispone de un formulario en su web al que se accede mediante firma electrónica con los sistemas de identificación válidos, los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria y el DNI electrónico (DNI-e).