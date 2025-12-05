Empieza la campaña de las elecciones de Extremadura: así están las encuestas

Las elecciones autonómicas de Extremadura del 21-D se juegan en clave nacional. En el arranque de campaña electoral, los partidos políticos y coaliciones han pedido el voto de forma clara y directa tras más de tres semanas de precampaña.

Estas elecciones suponen el inicio de un ciclo electoral en varias autonomías. La pugna por los votos en esta autonomía marca un periodo complejo por la tensión de la política nacional.

Prueba de que lo que pase en esta comunidad tendrá repercusión a escala nacional, lo demuestra que anoche estuvieran en el inicio de estos quince días de mítines y actos para pedir el voto, las principales espadas de los partidos.

Pedro Sánchez arropó en Plasencia a su candidato Miguel Ángel Gallardo en una situación complicada por su imputación en el caso que sentará en el banquillo en mayo al hermano del presidente. Por su parte, Feijóo estuvo en Almendralejo con su candidata, la presidenta María Guardiola, con su objetivo de lograr la mayoría absoluta para no tener que depender de Vox.

Abascal desembarca también en Extremadura con el discurso de acabar con las políticas del bipartidismo. Las encuestas para Vox le son favorables, y pretenden condicionar de nueva la formación del próximo gobierno de la Junta.

Así están las encuestas

La Asamblea de Extremadura consta de 65 diputados y en estas elecciones se elegirán 36 por la circunscripción de Badajoz y 29 por la de Cáceres.

Las últimas encuestas dejan a María Guardiola al borde de la mayoría absoluta (entre 29 y 32 escaños), seguida de Gallardo (24-28 escaños) y de Vox, que sería la fuerza que más crece, de 5 actuales a 8. El cartel electoral de Vox será Óscar Fernández, actual portavoz en la Asamblea regional

Unidas por Extremadura, con la repetición de Irene de Miguel como candidata, obtendría el 6,7% de los apoyos y mantendría sus 4 representantes actuales. Esta coalición integra a Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, pero no a Sumar.

CIS extremeño

El CIS pronosticó que el PP conseguiría entre 25 y 29 escaños y el PSOE entre 19 y 22 diputados. Serían claves los votos de Vox, que obtendría entre 10 y 12 escaños. Por su parte, Unidas por Extremadura conseguiría entre 6 y 7 escaños.

La campaña concluye el 19 de diciembre y las elecciones se celebran el 21.