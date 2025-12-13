Abascal dice que el partido que defiende a las mujeres es Vox: "Machismo el de Koldo y Ábalos, no el nuestro"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha aseverado este sábado que "el partido que defiende a las mujeres es Vox" y ha criticado que con la que está cayendo en el PSOE, con los presuntos casos de acoso sexual denunciados en los últimos días, tenga que aguantar "el sambenito del machismo".

"Machismo el de Ábalos, el de Koldo, y el de los que iban en ese Peugeot 407, no el nuestro", ha manifestado en un acto de campaña electoral en el municipio pacense de Almendralejo junto al candidato de la formación a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle.

En su intervención, ha recriminado a los candidatos del PP y PSOE, María Guardiola y Miguel Ángel Gallardo, respectivamente, haber tildado de machista a Vox, a su juicio como consecuencia "de ese feminismo extremo que entiende que si un hombre discute algo directamente con una mujer hay que llamarle machista".

"Donde hay que poner balizas es en las cabezas de los socialistas"

"A nosotros no nos callan con trampas. Nosotros respetamos a las mujeres y discutimos con las mujeres igual que con los hombres", ha manifestado Abascal, y ha añadido: "Donde hay que poner balizas es en las cabezas de los socialistas para que las mujeres los vean de lejos y se puedan apartar a tiempo, que dan miedo".

Ante la cita electoral del próximo 21 de diciembre en Extremadura, el líder de Vox ha vuelto a insistir en que PP y PSOE son lo mismo, pues pactan las mismas políticas en Bruselas, las del "fanatismo verde", las migratorias "que traen la inseguridad y el colapso de los servicios públicos" y las de género, "que pretenden enfrentar a hombres y mujeres".

Por ello, se ha preguntado cómo es posible que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, no se avergüence al hablar de una pinza entre el PSOE y Vox en Extremadura, lo que ha considerado un "insulto".

En esta línea, ha argumentado que la única discusión verdadera entre populares y socialistas no es ideológica, sino sobre la corrupción y el "y tú más", dado que "se han corrompido los dos".

Ante ello, ha presentado a Vox como la única alternativa "real" frente "a la estafa permanente del PP y la mafia del PSOE", tras acusar a Guardiola de haber "robado" la opción de cambio que tuvo Extremadura tras las elecciones de 2023.

Ha criticado la "incapacidad de diálogo" de la candidata de los populares y ha lamentado que Extremadura esté centrada ahora en unas elecciones, que a su juicio se podrían haber evitado con un acuerdo entre PP y Vox como el alcanzado en otras comunidades autónomas, en lugar de "echar al capo de al mafia y hacerle oposición de verdad".

Una oposición, ha aseverado, "no con plenos extraordinarios como dice Feijóo, que no valen para nada, sino con una moción de censura y con la convocatoria de elecciones para después hacer que se le siente en el banquillo y que tenga un juicio justo".

Por su parte, Óscar Fernández ha defendido el proyecto de regadío de Tierra de Barros como un "ejemplo claro del abandono" que, a su juicio, PP y PSOE han ejercido durante 40 años sobre la región.