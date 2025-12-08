David Mejía: "Las elecciones de Extremadura van a ser un batacazo para el PSOE"

Quedan menos de dos semanas para las elecciones de Extremadura, que se celebran el próximo 21 de diciembre. Estos comicios no llegan en el mejor momento para el PSOE, que según la encuesta de NC Report para La Razón conseguiría 22 escaños, sin posibilidad de sumar con Unidas Podemos, mientras que el PP se quedaría a tres de la mayoría absoluta.

Además, el Partido Socialista atraviesa un momento complicado, desde el punto de vista de la credibilidad y para el voto femenino. Recientemente, se han conocido los testimonios de las mujeres que denunciaron por acoso sexual al Paco Salazar y el partido ha cesado al que fuera su número dos, Antonio Hernández, por "cómplice y encubridor", según las víctimas. Así las cosas, David Mejía en Por Fin se ha mostrado contundente: "Las elecciones de Extremadura van a ser un batacazo para el PSOE".

Han presentado a un candidato que está procesado y que tiene un perfil político muy endeble

Según Mejía, esta derrota va a ser incluso más dolorosa que en Andalucía, porque Extremadura es un "feudo" donde los socialistas tienen un "arraigo mayor" que en la comunidad andaluza. A su juicio, todo lo que está pasando en torno al PSOE "suma" -además de lo anteriormente mencionado, también se ha referido a la condena al fiscal general del Estado y al caso de corrupción en el que está involucrado el hermano de Pedro Sánchez y el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo-.

"Han presentado a un candidato que está procesado y que tiene un perfil político muy endeble", ha comentado Mejía, al mismo tiempo que ha matizado que "no lo han presentado a pesar de estar procesado, sino porque está procesado". A su juicio, es un "elemento de protección", ya que su procesamiento es consecuencia de hacerle un favor a David Sánchez.

Antonio Hernández es un peón

Sobre el caso Salazar, para Mejía es la muestra de que el PSOE es un partido "cesarista" y "de señor feudal", porque en un principio el partido quería solucionar por su cuenta el caso, pero después de salir a la luz que el PSOE había "borrado" las denuncias, "han sacado la espada y le han cortado la cabeza" a Hernández, que "nadie sabía quién era". "Es un peón", ha sentenciado.

El periodista ha señalado la importancia de que esto no ha ocurrido "en una pedanía de una comarca perdida", sino que ha ocurrido en el Palacio de la Moncloa. "Es alucinante", ha concluido, indignado.

Miguél Ángel Gallardo y David Sánchez van a ser juzgados el próximo 28 de mayo y va a durar hasta el mes de junio. La acusación popular pide tres años de prisión por los delitos continuados de tráfico de influencias y prevaricación para David Sánchez y Gallardo, mientras la Fiscalía y las defensas de los once procesados piden la libre absolución.