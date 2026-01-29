Qué es el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní, que la UE ha incluído en la lista de organizaciones terroristas

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes ha responsabilizado a los políticos europeos de las "peligrosas consecuencias" que tendrá, en su opinión, la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista por parte de la Unión Europea.

Los militares calificaron la decisión europea de "ilógica, irresponsable y detestable" y tomada por la "presión del presidente delirante y necio de los Estados Unidos y del régimen sionista terrorista y asesino de niños".

"El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán advierte que las peligrosas consecuencias de esta decisión hostil y provocadora recaerán directamente sobre los responsables políticos europeos", ha dicho el organismo militar en un comunicado en el que considera además que se trata de una medida que viola "los principios fundamentales de respeto a la soberanía nacional de los países", según el comunicado.

"La represión no puede quedar sin respuesta. Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acaban de dar un paso decisivo al designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista", ha dicho la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, en un mensaje en redes.

La decisión se produce tras la represión de las masivas protestas contra el régimen iraní

Tras el acuerdo informal alcanzado, la Unión Europea deberá aprobar la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas formalmente, una decisión que requiere la unanimidad de sus miembros.

La decisión tiene lugar tras la represión de las masivas protestas contra el régimen iraní este mes, en las que murieron 3.117 personas según la versión oficial iraní, una cifra que organizaciones de derechos humanos opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., sitúan en 6.373 fallecidos, con miles de denuncias de homicidios aún no confirmados y más de 40.000 arrestos.

Abás Araqchí, ministro iraní de Exteriores, ya calificó la decisión de "otro error estratégico" por parte de la UE, a la que acusó de hipocresía por su postura en Gaza y de perjudicar sus propios intereses.

"Después de buscar el "snapback" (la reactivación de las sanciones) a instancias de Estados Unidos, (la UE) ahora está cometiendo otro gran error estratégico al designar a nuestras Fuerzas Armadas Nacionales como una supuesta 'organización terrorista'", dijo en X el ministro.

Qué es el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní

Con la misión de proteger a la Revolución Islámica y paralela a las Fuerzas Armadas convencionales, la Guardia Revolucionaria es el cuerpo militar más poderoso del país persa y controla el programa de misiles balístico iraní.

Fue creada tras el triunfo de la Revolución Islámica de 1979 por el ayatolá Ruholá Jomeiní, este cuerpo militar responde directamente al líder supremo, Ali Jameneí, la máxima autoridad política y espiritual de Irán.

"Si el líder supremo representa el poder de la pluma, la Guardia Revolucionaria es su espada", afirmó el analista Afshon Ostovar en su libro "Vanguard of the Imam" (La vanguardia del Imán) sobre lo que significa este cuerpo militar para la República Islámica.

Su principal función es la militar

"Es el mecanismo que transforma la autoridad del líder en una fuerza armada y de coerción", añadió el experto en Oriente Medio.

Su principal función es la militar, con unos 125.000 efectivos repartidos entre fuerzas de tierra, navales, aéreas y de espionaje y el cometido de supervisar las armas estratégicas de Irán como son sus misiles balísticos.

Pero además es una institución cultural y un conglomerado económico con intereses en petróleo, gas, telecomunicaciones, transporte, construcción y medios de comunicación, de acuerdo con Ostovar.

También controla a los Basiji, una milicia paramilitar de voluntarios islámicos con gran influencia en la sociedad iraní que cuenta con cuatro millones de miembros repartidos por colegios, universidades, fábricas, oficinas gubernamentales o mezquitas.

"Los basiji son la primera línea de la Guardia Revolucionaria contra el cambio político y social", escribió Ostovar.

A través de la Fuerza Quds (Jerusalén), brazo exterior de la Guardia, Teherán lidera el llamado Eje de la Resistencia, una alianza informal formada por organizaciones como el libanés Hizbulá, los hutíes del Yemen, el movimiento Hamás, la Yihad Islámica y las milicias en Irak, entre otros.

Esta alianza, profundamente antiisraelí y antiestadounidense, era uno de los uno de los pilares de la política exterior de Irán, ahora en horas bajas tras los golpes sufridos por Hizbulá y Hamás, y la caída del poder del expresidente sirio Bachar al Asad.

Duros golpes

El cuerpo militar de élite sufrió duros golpes durante la guerra de los 12 días de junio iniciada por Israel contra Irán, con la muerte de su comandante en jefe el general Hosein Salamí, o el responsable de su programa balístico, el general Amir Ali Hajizadeh, entre otros.

Ahora, el general Mohammad Pakpur, lidera la organización, mientras que el general de brigada Majid Mousavi está al cargo de su brazo aeroespacial.

No fue la primera ocasión que altos cargos de la Guardia fueron asesinados por potencias extranjeras. En 2020, Washington asesinó al entonces comandante en jefe de la Fuerza Quds el general Qasem Soleimaní en un ataque en Bagdad.

Estados Unidos designó a la Fuerza Quds, una división de la Guardia Revolucionaria, como grupo terrorista en 2007, y en 2019, bajo la Administración de Donald Trump (2017-2021), se incluyó propiamente a la Guardia en la lista negra de grupos terroristas.