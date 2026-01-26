Qué es el ICE en Estados Unidos y por qué tiene tantos poderes

Estados Unidos vive actualmente sumido en un estado de tensión, miedo y pánico por algo tan sencillo como hablar español. Cerca de 60 millones de personas se comunican en nuestra lengua y ahora han dejado de hacerlo, por el simple hecho de que puedan ser detenidos por el ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

¿Qué es el ICE?

Creado en 2002 como parte de la Ley de Seguridad Nacional tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, esta agencia federal pretendía unificar y fortalecer las funciones de inmigración y control aduanero. Tiene autoridad para investigar delitos vinculados a inmigración, narcotráfico y contrabando, así como para ejecutar órdenes de deportación y supervisar la detención de personas sin estatus legal.

Contrasta con la detención, por ejemplo, de Liam Conejo Ramos, un niño de apenas 5 años que no parece estar vinculado con actividades terroristas y delictivas. En algunos casos, pueden usar herramientas como órdenes administrativas de arresto o ingreso sin orden judicial cuando existen órdenes de deportación finales, lo que ha generado alarma entre expertos en derechos civiles. Su trabajo siempre ha sido interno, es decir, sus agentes no protegen las fronteras.

Hasta hace muy poco, ese trabajo consistía principalmente en investigar a personas sobre las cuales había, pues, sospechas de delitos, y abogar por su detención o deportación en las cortes migratorias. La Administración Trump ha focalizado sus esfuerzos en el ICE, anunciando que tienen previsto gastar 170.000 millones de dólares al control migratorio durante los años restantes de su mandato, con 75.000 millones destinados solo al funcionamiento del ICE, según France24.

Como indica la Constitución de los Estados Unidos, el uso de la fuerza estaría justificado por las fuerzas del orden "sólo si la persona representa un peligro grave para ellos mismos o para otras personas, o si la persona ha cometido un delito violento".

La agencia federal se ha propuesto romper su récord personal de detenciones y asesinatos este 2026. El pasado año, el número de muertes en custodia del ICE fue el más alto en más de 20 años, con al menos 30 personas fallecidas. Además, a finales de 2025 había cerca de 70.000 personas detenidas en centros de ICE, lo que supone un hito histórico hasta el momento. Pues bien, la situación parece empeorar por momentos, especialmente tras la muerte de Alex Pretti y Renée Good.

Alex Pretti, enfermero de 37 años

Monumento improvisado en memoria del enfermero Alex Pretti, asesinado por el ICE en Minneapolis. | Agencia EFE

Alex Pretti era un enfermero de 37 años que se había sumado este sábado, como otros cientos, a las protestas contra el despliegue de miembros del ICE en su ciudad. Desde la Administración Trump aseguran que Pretti era una persona peligrosa que tenía planeado ejercer "el mayor daño posible", por lo que los agentes actuaron para garantizar su propia seguridad.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), un agente disparó en defensa propia después de que el manifestante se resistiera cuando intentaban detenerlo. La versión oficial sostiene que el hombre, que iba armado con una 9mm, representaba una amenaza para los agentes. Imágenes publicadas en internet muestran a más de media docena de agentes de inmigración forcejeando con el hombre antes de dispararle a bocajarro. La familia de Pretti ha confirmado a medios que había participado en protestas que tuvieron lugar en Minneapolis, después de que agentes del ICE mataran a otra mujer en esta ciudad hace menos de tres semanas.

Renée Good, escritora y poeta de 37 años

La muerte de Alex Pretti se produjo en el marco de la mayor operación de control migratorio jamás realizada, donde 2000 agentes fueron enviados al área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul. En esas redadas murió Renée Nicole Good, madre de tres hijos que se encontraba en un su coche cuando un agente le disparó hasta en tres ocasiones, causándole la muerte.

La senadora estadounidense por Minnesota, Tina Smith, afirmó que Good era ciudadana estadounidense, mientras que su familia explicó que nunca había participado en manifestaciones contra las actividades del ICE "ni era activista".

El pasado fin de semana miles de personas tomaron las calles de Minneapolis para denunciar los abusos cometidos en las últimas operaciones del ICE. La guerra entre el Gobierno americano y las autoridades locales está abierta, con Trump acusando al gobernador y el alcalde de Minneapolis de "instigar a la insurrección".