El alarmante virus que afecta a la India: varios casos detectados y una letalidad de hasta el 75%

Tiene una letalidad de hasta el 75% en humanos y ya se han detectado varios casos en la India, cerca del estado de Bengala Occidental, donde viven unos 100 millones de personas. Se trata del virus Nipah, una enfermedad infecciosa que puede transmitirse a los humanos a partir de animales, como murciélagos o cerdos, pero también de persona a persona.

Según indica la Organización Mundial de la Salud (OMS) al respecto, por el momento "no existen tratamientos específicos ni vacunas para las personas ni los animales". De hecho, la organización detalla que "en humanos, el tratamiento consiste en medidas de apoyo". Este virus ya ha causado cinco casos en la India, además de una persona fallecida que había estado previamente en coma.

Baja mortalidad en cerdos

Su impacto en animales afecta principalmente al sistema respiratorio y al sistema nervioso. Según indica la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH, por sus siglas en inglés), en los cerdos "la mortalidad es baja, excepto en lechones".

Entre los principales síntomas se encuentra la dificultad de respirar al desarrollar "una enfermedad respiratoria febril con tos intensa". El diagnóstico del virus es complejo basándose únicamente en los signos cínicos, aunque la confirmación puede realizarse a través de pruebas de laboratorio, tal y como detalla el organismo.

Tasa de mortalidad de hasta el 75%

En los humanos, el virus presenta una alta tasa de mortalidad que va desde el 40 al 75%. Según detalla la Organización Mundial de Sanidad Animal, en la India los casos suelen transmitirse mediante murciélagos y la ingesta de alimentos contaminados con secreciones de murciélagos, como la savia de palma cruda o frutas.

Entre los síntomas que presenta en humanos, la OMS indica que puede provocar una enfermedad respiratoria aguda o una encefalitis letal. Las personas infectadas normalmente empiezan con síntomas gripales, como fiebre, dolor de garganta y vómitos, entre otros. En los casos más graves aparecen encefalitis y convulsiones, que acaban en coma en 24 o 48 horas desde su manifestación.