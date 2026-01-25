Quién era Alex Pretti, el manifestante muerto a tiros a manos del ICE en Minnesota

El hombre que murió este sábado en Mineápolis a causa de los disparos de agentes federales ha sido identificado como Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital de veteranos de esta ciudad del estado de Minesota, según han contado familiares y conocidos a medios locales.

Pretti, nacido en el estado de Illinois, estudió enfermería en la Universidad de Minnesota y logró su título para practicar enfermería en 2021.

La familia de Pretti ha confirmado a medios que el hombre había participado en protestas que tuvieron lugar en Mineápolis después de que agentes de inmigración mataran a otra mujer en esta ciudad hace menos de tres semanas en el marco de las redadas masivas contra migrantes ordenadas por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

La Organización de Enfermeros Titulados de Minesota confirmó a su vez la muerte de Pretti publicando un comunicado en el que lamentó la tragedia y afirmó que la comunidad de enfermeros en el estado está de luto por el suceso.

Imágenes publicadas en internet muestran a más de media docena de agentes de inmigración forcejeando con el hombre antes de dispararle a bocajarro.

El Departamento de Seguridad Nacional, que dirige los servicios de inmigración, ha asegurado que el hombre portaba un arma semiautomática y dos cargadores llenos y que sus agentes actuaron en defensa propia.

El Gobernador de Minesota, el demócrata Mike Walz, ha ordenado desplegar la Guardia Nacional estatal para garantizar la seguridad en la ciudad, donde parte de la ciudadanía ha protestado contra las redadas a gran escala.

Redadas a gran escala en Mineápolis

Las redadas a gran escala en Mineápolis, que ha visto la llegada de un número de agentes federales cinco veces superior a toda la fuerza policial de la ciudad, fueron ordenadas por el Gobierno Trump a principios de enero, cuando el documental de un 'youtuber' conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.

Tercer tiroteo en dos semanas

Este viernes, miles de personas tomaron las calles de Minneapolis para denunciar abusos cometidos durante las últimas semanas en las operaciones del ICE después de que, el pasado 7 de enero, otro agente federal matara a tiros a la ciudadana estadounidense Renée Nicole Good. Una semana después, hirieron de un disparo en la pierna a un ciudadano venezolano.

Esta movilización estuvo enmarcada en una gran jornada de protesta en la que los organizadores han llamado a la huelga, laboral, escolar y de consumo, "para oponerse unidos a las acciones del gobierno federal contra el estado", dentro del movimiento de protesta 'ICE Out for Good' (ICE fuera de una vez) que engloba a más de cien organizaciones como sindicatos, grupos por los derechos civiles y entidades religiosas.

El Gobierno liderado por Donald Trump lanzó la operación contra la inmigración Metro Surge el pasado mes de diciembre en Minnesota que el inquilino de la Casa Blanca ha justificado bajo la afirmación de un aumento de la criminalidad. Las actuaciones de los agentes, como la muerte de Good o la detención de un niño de cinco años, han desatado la indignación entre la población del estado.