Donald Trump no se disculpa tras compartir un vídeo de los Obama retratados como simios: "No cometí ningún error"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha compartido un video en su plataforma Truth Social en el que el expresidente Barack Obama, y su mujer, Michelle, aparecen retratados como monos. La Casa Blanca ha restado importancia al asunto, aunque el vídeo ha sido borrado unas horas después.

Si bien, el mandatario ha asegurado que no va a disculparse por este hecho, porque, a su juicio, no ha cometido "ningún error". Además, ha indicado que no va a despedir a la persona que hizo el vídeo y que no lo ha visto completo, solo "se lo dio a la gente" para que lo compartieran. "Simplemente miré la primera parte y trataba sobre el fraude electoral y las máquinas, lo corruptas que son, lo repugnantes que son", ha comentado a los medios en declaraciones desde el Air Force One.

La Casa Blanca cataloga de "falsa indignación" las críticas

La imagen de los Obama aparece en uno de los muchos vídeos que el presidente estadounidense suele compartir en su red social, la mayoría de tono conspiranoico. Aunque la mayor parte del vídeo trata sobre la manipulación de las elecciones de 2020 que Trump lleva denunciando desde entonces, en el segundo 59 aparece una breve animación que muestra las caras del matrimonio Obama sobre dos simios.

El vídeo está atribuido al portal ultraconservador Patriot Noew Outlet y la animación al usuario de X xerias_x, quien en su cuenta ha celebrado la reproducción de la misma. Esta fue generada con inteligencia artificial y forma parte de un fragmento más largo llamado: "Trump: Rey de la Selva". Además, de fondo suena la canción 'The lion sleeps tonight'.

Aunque La Casa Blanca ha atribuido la publicación del mismo al error de un funcionario, según la CNN, la secretaria de prensa Karoline Leavitt ha restado importancia a lo sucedido y ha señalado que las críticas solo son una muestra de "falsa indignación". "Por favor, pongamos fin a la falsa indignación y vamos a informar de cosas que realmente importan al público estadounidense", ha expresado.

Críticas incluso dentro del Partido Republicano

Si bien, la publicación ha generado críticas incluso dentro del Partido Republicano, como es el caso del senador negro de Carolina del Sur Tim Scott, quien ha mostrado su indignación en su perfil de X. "Estoy rezando porque sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de la Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo".

Desde el Partido Demócrata, las críticas no se han hecho de esperar. El líder en el Senado, Chuck Summer lo ha calificado de "racista, vil y aberrante", mientras que el líder del partido en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha tachado a Trump de "desquiciado y maligno" y a los Obama como dos "estadounidenses brillantes, compasivos y patriotas".