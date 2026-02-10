Elisa Mouliaá confirma que mantendrá su acusación contra Errejón: "Voy a ir hasta el final"

Finalmente, Elisa Mouliaá ha decidido seguir adelante con el procedimiento contra Errejón por agresión sexual. Desde que la semana pasada decidiera retirar su acusación personal contra Errejón, la actriz ha cambiado de opinión y ayer anunció que seguiría adelante a raíz del del último escrito de la Fiscalía, que solicita la absolución del acusado al considerar que no hubo delito.

Visiblemente nerviosa la propia Mouliaá ha confirmado a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla que va a mantener su acusación contra Íñigo Errejón y ha calificado de "deleznable" el escrito de la Fiscalía pidiendo la absolución del exportavoz de Sumar.

"Me acosó, me humilló y me invadió"

La actriz ha asegurado que Errejón la acosó, la humilló y la invadió y que él no ha presentado ni una sola prueba y ella ha estado "10 meses presentando pruebas".

Se queja de que se ha generado un sistema de descrédito contra ella

Además, se ha quejado de que que se ha generado un sistema de descrédito y de burla contra ella.

El juez Adolfo Carretero había suspendido la citación de este martes del exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, por razones de "seguridad jurídica" hasta que se aclarara la posición de Mouliaá. La actriz ha recalcado que "ahora sí voy a ir hasta el final" y ha pedido a todas las víctimas por las que "denunció" que se personen y testifiquen, aunque sea de forma anónima para no dejarla sola.

me dan ganas de tirar la toalla e irme del país

"Porque eso es una prueba, eso son pruebas a mi favor, entonces lo pido con todo el respeto del mundo. De verdad que por favor me ayuden, porque me he quedado sola y porque me dan ganas de tirar la toalla e irme del país y creo que nadie se lo merece. Nadie", ha zanjado.

Mouliaá ha alegado que ella denunció a Errejón por todas las víctimas y que lo único que hizo fue decir que "todo era verdad para proteger a las mujeres". La actriz ha indicado que el proceso "explotó por múltiples denuncias anónimas, que él dimitió y que ya comenzaban a decir en todos lados que podían ser falsas".