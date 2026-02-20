Las normativas europeas contra el burka: estos son los países donde se ha prohibido

En 2011, Francia fue el primer país europeo en prohibir el burka. Le siguieron Bélgica, Austria, Dinamarca, Bulgaria y Suiza. En todos ellos se prohíbe el velo integral a nivel nacional en espacios públicos, aunque la ley suiza -avalada por referéndum- contempla un buen número de excepciones.

Otros países lo limitan en regiones o determinados espacios

Hay además varios países en los que sólo se limita en algunas regiones; o en algunos espacios. Por ejemplo: Países Bajos lo prohíbe en escuelas, transportes y hospitales. Pero en cualquiera de los casos, la cuestión genera debates enconados. Quienes se oponen a la prohibición argumentan que con la prohibición se coarta la libertad religiosa, mientras que muchos teóricos recuerdan que el burka no está en la doctrina del Islam.

El burka es una imposición de los islamistas integristas

La Catedrática de Derecho de la Universidad de Lleida y especialista en diversidad religiosa, María Teresa Areces, recuerda que ni el Corán ni la Sunnah obligan a la mujer a que vista el burka, ni el chador, ni el niqab. "Lo que sí se puede deducir de lo que dice el Corán y la Sunnah es que la mujer tiene que vestir con decoro y con pudor, pero nada más. Esto es una imposición de los islamistas integristas".

¿Qué dice la normativa europea sobre la prenda?

Las normativas europeas contra esta prenda apelan a la seguridad y la necesidad de identificar a los ciudadanos y evitan entrar en aspectos espinosos como los de la religión o la no discriminación. Esos aspectos son los que motivaron un recurso contra la ley francesa ante el Europeo de Derechos Humanos. El tribunal la acabó avalando. Y sentenció, sentando jurisprudencia, que la libertad religiosa es compatible con prohibir el burka si dicha prohibición garantiza la cohesión social.

"Tanto la de Francia como la de Bélgica alegan que tiene que ser posible la convivencia entre los ciudadanos y una de la manera de convivir los ciudadanos es el de mirarse a los ojos. Por otra parte, alegan que puede llegar a vulnerar el orden público llevar el burka", explica María Teresa Areces.

Sanciones para el hombre que obligue a la mujer a llevar burka

Varias leyes europeas incluyen sanciones para el hombre que obligue a la mujer a llevar la prenda. Más allá de Europa, varios países islámicos han emprendido también acciones contra el burka. El más cercano a nosotros es Marruecos, que prohíbe su venta y fabricación por motivos de seguridad desde 2017.