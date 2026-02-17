Las diferencias entre niqab, burka, hiyab y chador: así son los velos islámicos

El Congreso debate este martes la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por Vox para prohibir el uso del velo integral —burka y niqab— en el espacio público. La iniciativa cuenta con el apoyo anunciado del PP, el rechazo de Sumar y también el de Junts, que ha confirmado que no secunda la medida.

La propuesta plantea prohibir "la utilización en el espacio público, o en lugares privados con proyección a un espacio o uso público, de los velos denominados niqab y burka" y contempla sanciones tanto por su uso como por obligar a llevarlos. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, defendió la medida asegurando que no quieren "a ninguna mujer encerrada en una cárcel de tela" y abrió la puerta a extender el veto al hiyab en los colegios.

Pero, ¿en qué se diferencian exactamente estas prendas? No todos los velos islámicos cubren lo mismo ni tienen el mismo significado.

Hiyab: el pañuelo que deja el rostro visible

El hiyab es un pañuelo que cubre el cabello y el cuello, y en ocasiones también los hombros, pero deja la cara completamente visible. Es la prenda más extendida entre las mujeres musulmanas en distintos países y contextos culturales.

En el debate político español, el hiyab no está incluido en la proposición de ley de Vox, aunque el partido ha planteado su posible prohibición en centros educativos. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha diferenciado entre el velo integral y el hiyab, rechazando vetar este último.

Chador: manto amplio sin cubrir el rostro

El chador es un manto largo que cubre el cuerpo desde la cabeza hasta los pies, pero no tapa el rostro. Es habitual en países como Irán y se caracteriza por ser una pieza amplia que se sujeta con las manos o se ajusta al cuerpo sin cierres.

Al no cubrir la cara, no entra dentro de las prendas que Vox pretende prohibir en su proposición.

Niqab: cubre el rostro y deja solo los ojos

El niqab es un velo integral que cubre el cuerpo y el rostro, dejando únicamente los ojos al descubierto. A diferencia del burka, no incorpora rejilla, sino una abertura para la mirada.

Es una de las dos prendas señaladas expresamente en la iniciativa registrada en el Congreso. Para sus defensores, supone un problema de seguridad al ocultar el rostro; para sus detractores, la prohibición vulneraría la libertad religiosa y de vestimenta.

Burka: cobertura total con rejilla en los ojos

El burka cubre completamente el cuerpo y el rostro e incorpora una rejilla o malla a la altura de los ojos que impide ver el rostro de la mujer. Es la forma más extrema de velo integral y se asocia principalmente a Afganistán bajo el régimen talibán, aunque también se utiliza en otros contextos.

La proposición de Vox lo sitúa en el centro del debate al considerarlo una forma de opresión que atenta contra la dignidad de la mujer. En Baleares, el Parlamento autonómico ya aprobó una iniciativa para instar al Gobierno a prohibir el burka y el niqab en espacios públicos.

Un debate abierto en varias comunidades

El debate no es nuevo. En Asturias, Murcia, Madrid o Cataluña han fracasado en los últimos años distintas iniciativas para vetar el velo integral. En la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso se desmarcó de una propuesta para prohibir el velo islámico en todos los espacios públicos y colegios, defendiendo la libertad individual en la vestimenta, aunque distinguió el burka como posible "problema de seguridad".

En Cataluña, el Parlament rechazó en mayo del pasado año una moción que pedía prohibir cualquier tipo de velo islámico en espacios públicos, mientras que Junts se ha mostrado contrario al burka y al niqab, y también al uso de velo por menores de 16 años en centros educativos, aunque votó en contra de la iniciativa por considerar que su redacción fomentaba el rechazo hacia la comunidad musulmana.

Ahora, la discusión salta al plano nacional con posiciones claramente diferenciadas. Mientras Vox y el PP defienden la prohibición del velo integral en nombre de la dignidad y la seguridad, otros grupos sostienen que el Estado no debe regular la forma de vestir de las mujeres.