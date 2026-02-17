Alsina recuerda cuando el PSOE estaba a favor de prohibir el burka: "Entendía que era una exhibición del sometimiento de la mujer"

El Congreso de los Diputados debate este martes la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por Vox con la que este partido pretende prohibir el niqab y burka por "la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana", asegurando que "la sociedad española no puede aceptar que se elimine la identidad de las mujeres".

Una iniciativa que será rechazada por Junts, los de Carles Puigdemont anuncian el registro en esta Cámara de un proyecto de ley para prohibir el burka y el uso del velo integral en espacio públicos en el que reclaman la delegación a Cataluña de las competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas.

El PSOE rechaza la prohibición

Por su parte el Gobierno y el PSOE rechaza la prohibición alegando que choca contra la libertad religiosa. Desde el partido socialista consideran que esta medida puede ir en contra de dos artículos de la Constitución, el 14, que prohíbe la discriminación por razones de sexo y religión, y el 16, que consagra la libertad religiosa.

De hecho, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado al PP de jugar con Vox a "criminalizar" y "extender el odio", además de comprar la ideología de extrema derecha basada en el "racismo" y la "xenofobia".

Cambios de opinión en el PSOE sobre el burka

Pero la postura del PSOE no ha sido siempre esta en este tema. Hace pocos años, destacadas figuras del feminismo del partido mostraban una postura totalmente beligerante contra el uso del burka o el ni el niqab en espacios públicos.

Precisamente este tema ha sido objeto de debate en la tertulia de Más de uno, en la que Carlos Alsina ha recordado cómo hace pocos años la actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, decía que "no podemos dar por cultura lo que no son derechos humanos", como el burka que lo consideraba una muestra de "sometimiento".

En este mismo sentido se pronunciaba Leire Pajín, exsecretaria de Organización del PSOE, cuando se debatió una proposición similar en el Senado en 2010 al exponer que el PSOE era muy partidario de erradicar el burka porque entendía que era una exhibición del sometimiento de la mujer a la voluntad del hombre.