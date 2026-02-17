Junts anuncia que no apoya la prohibición del burka que propone Vox y presentará su propia iniciativa

Junts ha anunciado que no apoyará la propuesta de Vox que debate este martes el Congreso para prohibir el uso del burka y el nicab en espacios públicos porque, aunque rechaza el uso del velo en estos lugares, presentará su propio proyecto de ley para prohibirlo.

En un comunicado, Junts avanza que su propuesta también incluirá la petición de delegación de competencias estatales "en materia de seguridad e identificación de personas" y será "rigurosa" en línea con los estándares europeos.

La propuesta de Vox no podrá salir adelante

El 'no' de Junts impedirá que la iniciativa de Vox salga adelante, pese a que el PP ha anunciado su apoyo.

"Decimos 'no' al burka porque es opresión y porque la libertad y la seguridad de las mujeres no se negocian. Decimos 'no' al fascismo de Vox, al populismo y al falso buenismo de las izquierdas", asegura la formación catalana.