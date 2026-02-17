PROHIBICIÓN DEL BURKA Y EL NICAB

Junts anuncia que no apoya la prohibición del burka que propone Vox y presentará su propia iniciativa

La formación independentista anuncia que rechaza la propuesta de Vox para prohibir el uso el uso del burka y el nicab en espacios públicos.

PP y Vox votarán a favor de prohibir el burka y el niqab en espacios públicos

Elisa Beni defiende la prohibición del burka en España: "Es una cárcel de tela"

ondacero.es | EFE

Madrid |

Imagen de archivo de varias mujeres con nicab.
Imagen de archivo de varias mujeres con nicab. | EFE/EPA/REMKO DE WAAL

Junts ha anunciado que no apoyará la propuesta de Vox que debate este martes el Congreso para prohibir el uso del burka y el nicab en espacios públicos porque, aunque rechaza el uso del velo en estos lugares, presentará su propio proyecto de ley para prohibirlo.

En un comunicado, Junts avanza que su propuesta también incluirá la petición de delegación de competencias estatales "en materia de seguridad e identificación de personas" y será "rigurosa" en línea con los estándares europeos.

La propuesta de Vox no podrá salir adelante

El 'no' de Junts impedirá que la iniciativa de Vox salga adelante, pese a que el PP ha anunciado su apoyo.

"Decimos 'no' al burka porque es opresión y porque la libertad y la seguridad de las mujeres no se negocian. Decimos 'no' al fascismo de Vox, al populismo y al falso buenismo de las izquierdas", asegura la formación catalana.

