¿Anunciará Trump la existencia de vida extraterrestre? Qué se sabe de su supuesto anuncio del 8 de julio sobre ovnis

"Los rumores son cada vez más persistentes y hacen sospechar que algún tipo de comunicación oficial está en ciernes", así se ha pronunciado Josep Guijarro en La Rosa de los vientos acerca de un supuesto anuncio el próximo 8 de julio por parte de Donald Trump relacionado con la existencia de ovnis y vida extraterrestre.

Aunque Guijarro se ha mostrado "escéptico" y ha querido dejar claro que, por el momento, no hay nada oficial que confirme esto. Si bien, a Trump "le seduce ser el presidente que anuncie la vida extraterrestre". Cabe destacar, que el magnate ha sido votado por muchos sectores que creen en los ovnis.

La clave, las palabras de Mark Christopher Lee

Este supuesto anuncio de Trump el próximo 8 de julio viene tras unas declaraciones del cineasta británico Mark Christopher Lee en su perfil de X, donde ha asegurado que el presidente estadounidense hará una gran revelación en esta fecha y que, incluso, ya tiene el discurso preparado. Pero no es la primera vez que este cineasta habla sobre los ovnis. El año pasado instó al rey Carlos III de Inglaterra a anunciar al mundo su existencia, si bien todo era parte de la promoción de un documental llamado 'The King of UFOs' (El Rey de los ovnis).

Por eso, cuando Guijarro vio la publicación sobre el anuncio de Trump se preguntó si sería algo parecido. Sin embargo, Lee ha seguido insistiendo en que "su fuente privilegiada de Washington" le ha confirmado que Trump ya tiene preparado el discurso. La elección del 8 de julio se corresponde porque es el Día Internacional de los ovnis, que se estableció a raíz de un artículo publicado en 1947 por el periódico Roswell Daily Record, que afirmaba que la RAAF había capturado un platillo volante.

Tanto Silvia Casasola y Bruno Cardeñosa, presentadores de La Rosa de los vientos han señalado que no es de extrañar que todo esto sea una invención, algo que también ha comentado Guijarro: "Donald Trump se dirige a un votante que espera de él esto y, por lo tanto, él es un tío que no quiere defraudar y ya veremos qué conejo se saca de la chistera", ha indicado.

Tampoco han descartado que, como la supuesta fuente de Lee va a "dar una conferencia de prensa pronto", según la publicación de X, la realidad es que el cineasta esté preparando otro documental. Y también han vinculado el supuesto anuncio con que la nuera de Trump es periodista.

Todo sale a la vez que los nuevos papeles de Epstein

Si bien, Guijarro ha advertido que todo este asunto está tomando tintes electoralistas y que tanto la nuera de Trump como otras personas cercanas a su entorno están introduciendo interpretaciones de carácter religioso o místico, vinculando el fenómeno con profetas, ángeles o demonios, lo que apuntaría más a una estrategia dirigida a su base electoral que a una búsqueda de la verdad.

El periodista, además, ha recordado que esto coincide con "una nueva liberación de los correos de Epstein y hay quien dice que todo esto podría ser una cortina de humo para desviar la atención de lo que podría tener algún tipo de implicación, si no del presidente de alguien que esté alrededor relacionado con el tema de los papeles".