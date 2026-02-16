Obama desvela que los extraterrestres "son reales" y habla de lo que hay en el Área 51

El expresidente estadounidense Barack Obama aseguró durante una entrevista en un podcast que los extraterrestres "son reales" pero no los ha visto en persona y negó que haya especímenes "escondidos" en la enigmática base militar 'Área 51' del estado de Nevada.

Son reales, pero yo no los he visto

Al final de una entrevista en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, este le propuso una ronda rápida de preguntas y respuestas y le planteó si los extraterrestres son reales, a lo que el demócrata asintió, con un breve comentario: "Son reales, pero yo no los he visto".

Y añadió: "Y no están siendo escondidos en... ¿Cómo se llama? Área 51. No hay unas instalaciones bajo tierra, a menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al presidente de EEUU".

Después, el periodista le preguntó cuál fue la primera cuestión que quiso resolver cuando inició su presidencia, en 2009, a lo que Obama respondió con una sonrisa, retomando el hilo: "¿Dónde están los extraterrestres?".

Obama aclara que no tiene pruebas de la existencia de extraterrestres

Ante la repercusión de esa respuesta Obama y de que estuviera bromeando con la existencia de los extraterrestres, el expresidente ha aclarado en Instagram que no ha vio "pruebas" de que los "extraterrestes hayan hecho contacto con nosotros" durante su presidencia, pero hizo una suposición "porque el universo es tan basto que es probable que haya vida ahí fuera".

Área 51

La CIA desclasificó en 2013 unos documentos que confirmaron la existencia de la base militar 'Área 51', creada por orden del presidente estadounidense Dwight Eisenhower a mediados de la década de 1950 para los ensayos del avión espía U-2, capaz de volar a gran altura y de cubrir distancias muy largas.

El secretismo que rodeó la base durante décadas generó un sinfín de teorías de la conspiración, entre ellas la de que albergaba tecnología de origen extraterrestre e información clasificada sobre ovnis.

¿Anunciará Trump la existencia de extraterrestres?

A la teoría de la existencia de los extraterrestres parece que se ha sumado Donald Trump y según informes recientes de principios de 2026, el cineasta y ufólogo británico Mark Christopher Lee ha afirmado que el presidente de Estados Unidos, estaría preparando un "discurso histórico" sobre la existencia de los extraterrestres para el 8 de julio de 2026.

En este presunto anuncio, que coincidiría con el 79 aniversario del incidente de Roswell, Trump revelaría oficialmente que Estados Unidos ha mantenido contacto con seres extraterrestres y posee tecnología no humana.

No hay confirmación del gobierno de EEUU

Estas afirmaciones surgen tras el estreno del documental 'The Age of Disclosure', que muestra testimonios de exfuncionarios y personal militar sobre un presunto encubrimiento de décadas, pero no existe confirmación por parte del gobierno de EEUU sobre este anuncio.