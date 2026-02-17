Otro caso Pelicot en Suecia: el 'ángel del infierno' que vendió a su esposa a un centenar de hombres para que la violaran

La Fiscalía sueca investiga a un hombre sospechoso de haber vendido durante años a su esposa a más de un centenar de hombres por servicios sexuales, según ha informado este martes la televisión pública SVT. El individuo, que lleva detenido desde octubre tras una denuncia de su mujer, con la que está en trámites de divorcio, está siendo investigado por proxenetismo grave.

"Considero que hablamos de proxenetismo a gran escala y que implicó una explotación desconsiderada de la demandante", ha señalado la fiscal principal Ida Annerstedt en declaraciones a la emisora pública Radio de Suecia.

Compensaciones económicas

El individuo, residente en la localidad de Ångermanland (norte de Suecia), obtuvo una compensación económica a cambio de los servicios durante todo el tiempo que ofrecía el cuerpo de su mujer a desconocidos.

Según apunta SVT, entre los servicios que ofrecía se incluía todo tipo de encuentros, tanto físicos como a través de internet. Estos tuvieron lugar por un periodo aproximado de unos tres años y medio, en los que pudo haber implicados hasta 120 hombres.

Pena por maltrato y coerción

Dada la gravedad de lo acontecido, la Fiscalía planea elevar una acusación formal el próximo 13 de marzo. Semanas después se celebraría el juicio al marido de la víctima.

Hay que recordar que el detenido ya fue investigado hace dos años por abusar de su mujer, aunque el caso fue cerrado finalmente. Ahora, el sexagenario se declara inocente del caso, que permanece bajo secreto de sumario según apunta el citado medio.

El hombre, que en el pasado estuvo vinculado a la banda de moteros 'Ángeles del Infierno', ha sido condenado con anterioridad por maltrato y coerción, entre otros delitos, y cumplió una pena de cárcel de cinco meses, de acuerdo con medios suecos.

Un recuerdo amargo

El caso ha provocado comparaciones con el de la francesa Gisèle Pelicot, cuyo esposo fue condenado a 20 años de prisión por haberla ofrecido a medio centenar de personas para que fuera violada mientras estaba drogada entre 2011 y 2020.