Rufián defiende la prohibición del burka porque es "una salvajada": "La izquierda no debe permitir que se invisibilice a las mujeres"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que hay que prohibir el burka en España, porque es "una salvajada" y una "animalada" y que si la izquierda es "laica de verdad" no puede permitir "que se invisibilice a las mujeres de esa manera".

Así se ha pronunciado en el coloquio que ha organizado junto con el diputado regional de Más Madrid, Emilio Delgado, sobre el futuro de los partidos de izquierda. Cabe recordar que esta semana en el Congreso se ha rechazado la proposición de ley impulsada por Vox en la que se pedía la prohibición del burka y el niqab.

Según Rufián, "da igual" si solo hay "500 mujeres en España con burka, es una salvajada", al tiempo que ha defendido "el velo y el hábito" de las monjas porque forman parte de "cierta libertad religiosa" que respeta. Por ello, hay que defenderlo "sin manías".

Solo el PP y UPN apoyaron la iniciativa de Vox

La iniciativa de Vox solo fue apoyada por el PP y UPN, mientras que todos los partidos de izquierdas, incluido ERC, y Junts, la rechazaron. De hecho, el partido de Carles Puigdemont presentó una proposición de ley propia. Aun así, sí se mostraron dispuestos a abrir el debate sobre este tema, pero de otra forma, y no a partir de la propuesta de Vox, que fue tachada de "racista".

El debate sobre la prohibición del burka y niqab viene de lejos. En los últimos años, en Asturias, Madrid, Cataluña o Murcia han fracasado iniciativas para su prohibición. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha defendido su propuesta, porque no quieren "a ninguna mujer encerrada en una cárcel de tela".

Diferencias con otros velos islámicos

Hay que diferenciar entre los diferentes velos islámicos. El hiyab, por ejemplo, no está incluido en la proposición de ley de Vox porque solo cubre el cabello y el cuello, pero la cara queda completamente visible. En cuando al chador, que es un manto que cubre el cuerpo desde la cabeza a los pies, pero sin tapar el rostro, tampoco entra en las ideas de Vox.

El niqb cubre por completo tanto el cuerpo como la cara, dejando solo los ojos al descubierto. Según Vox es un problema de seguridad ocultar el rostro. En cuanto al burka, cubre por completo el cuerpo y la cara, y solo incorpora una rejilla o malla a la altura de los ojos, para que la mujer vea, pero desde fuera a la mujer no se la ve.