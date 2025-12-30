La nueva ayuda por hijo a cargo que llega en 2026: los requisitos para solicitarla

El BOE ha publicado recientemente la continuidad y actualización del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) de cara al próximo año 2026. Esta ayuda busca reducir la pobreza infantil y está integrada dentro del sistema del Ingreso Mínimo Vital.

Esta prestación refuerza el apoyo a la infancia y fue una de las mejoras introducidas en la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que entró en vigor el 1 de febrero de 2022.

La cuantía de la prestación se establece en función de la edad de los menores a principios de año, es decir, el BOE concreta tres tramos diferenciados:

los menores de 3 años generan una ayuda de 115 euros mensuales

generan una ayuda de mensuales los niños de entre 3 y 6 años perciben 80,50 euros mensuales

perciben mensuales los menores de entre 6 y 18 años reciben una ayuda de 57,50 euros mensuales

Esta prestación no solo está dirigida a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, sino que también pueden acceder a ella aquellas familias de rentas bajas que cumplen con los límites de ingresos y patrimonio establecidos para la infancia.

Cómo solicitar el Complemento de Ayuda para la Infancia

Para solicitar la prestación hay que realizar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital a través de la web de la Seguridad Social (imv.seg-social.es) o en oficinas, adjuntando tu DNI/NIE, libro de familia y certificado de empadronamiento, y se estudia automáticamente al pedir el IMV o de forma independiente; si ya cobras ayudas por hijo a cargo, no es necesario solicitarlo, ya que se reconocerá de oficio si cumples requisitos.

Además, la web oficial de la Seguridad Social cuenta con un simulador para ver si cumples con los requisitos antes de solicitar la prestación. El plazo para solicitar esta ayuda es de tres meses desde el nacimiento o desde que se cumplen los requisitos para solicitarlo.

El pago de la prestación se realizará mensualmente por transferencia bancaria.