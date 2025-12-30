Todo lo que cambia en 2026 y que puede afectar a tu sueldo a final de mes

Los trabajadores notarán en 2026 un cambio discreto pero inevitable en sus nóminas. Se trata de un ajuste que todos vamos a notar tarde o temprano por el aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que va a suponer un recargo en la nómina de los trabajadores.

Este mecanismo, conocido como MEI, fue creado para reforzar la financiación del sistema público ante las jubilaciones de la generación del baby boom. Esta medida estaba prevista desde 2023 y subirá cada año, aunque en 2026 los trabajadores lo noten más que otros años.

¿Cómo cambia el MEI la nómina en 2026?

El MEI funciona como una cotización adicional que se aplica al salario bruto y su destino es alimentar el Fondo de Reserva de las pensiones para tener recursos ante la jubilación de los baby boomers. Hasta ahora el recargo del MEI estaba fijado en el 0,8 % del salario bruto.

A partir del 1 de enero subirá al 0,9%. Ese porcentaje se divide entre la empresa y el trabajador y la mayor parte corre a cargo del empleador. Para 2026, la empresa afrontará el 0,75% y el trabajador el 0,15%.

Así, el salario neto de los trabajadores disminuye ligeramente en 2026 y el MEI continuará subiendo de forma progresiva hasta llegar al 1,2% hasta 2029.

A quién se aplica

El MEI se aplica a todos los trabajadores por cuenta ajena y a los autónomos y no se puede renunciar o modificar este recargo.

Otros cambios

Otro de los cambios clave que puede afectar al sueldo de los trabajadores es la subida del Salario Mínimo Interprofesional (aún por concretar), la subida de las bases máximas de cotización para salarios altos y posibles subidas para funcionarios (1,5% + variable), mientras que una normativa europea traerá transparencia salarial en empresas grandes.