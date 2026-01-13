Qué pasa con la bonificación del 100% al IRPF para caseros que no suban al alquiler

El presidente del Gobierno avanzó que trabajan en un nuevo real decreto ley que contiene tres medidas "urgentes" en materia de vivienda: bonificación del IRPF para propietarios y restricciones al alquiler de habitaciones y de temporada.

La primera de ellas, la de los incentivos para los caseros, ha generado polémica. En primer lugar, en la política, puesto que Sumar ha anunciado que no apoyará esta iniciativa del Ejecutivo, mientras que otros socios como ERC también han criticado la propuesta de Sánchez. El plan del Gobierno, según explicó Sánchez, es "una buena medida para la gente" que busca contener la "revisión al alza desmesurada" que se puede producir en muchos casos. En total, se prevé que este año 1,6 millones de hogares tienen que revisar sus contratos de alquiler

Pedro Sánchez ha afirmado que trabajará con su socio de Gobierno, Sumar, en el real decreto ley que incluye incentivos a caseros que no suban el precio del alquiler, después de que el grupo haya manifestado su rechazo frontal a la norma. La medida propone una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos sin subir el precio del alquiler a sus inquilinos, ofreciendo así una compensación por lo que los caseros ganarían si incrementaran la cuantía.

"Esto supone unir a propietarios e inquilinos en pos de un bien común que es la estabilidad, la prosperidad y la certidumbre", ha justificado Sánchez. El mensaje del líder del PSOE va en la misma línea que el de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien ha defendido la medida: "Si para conseguir bajar los precios del alquiler tenemos que motivar y dar respuesta también a propietarios particulares, no tenemos un sistema público como el que yo defiendo en estos momentos, pues yo creo que es una buena medida".

Además, señalan que esta medida ya está en vigor en Cataluña y "está funcionando", permitiendo parar y sostener los precios del alquiler.

Las otras medidas anunciadas por Sánchez

El líder del Ejecutivo también anunció una regulación contra el fraude en los alquileres de temporada. Se fijarán condiciones estrictas para ser considerado contrato de temporada y se establecerá un régimen sancionador a quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.

Por otro lado, Sánchez dijo que quiere poner freno al abuso del alquiler por habitaciones. "La renta total del conjunto de habitaciones no podrá superar la renta del contrato de la vivienda completa y, en zonas declaradas tensionadas, se les aplicarán los mecanismos de control de rentas que contempla la Ley de Vivienda", declaró Sánchez.