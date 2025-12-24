PENSIONES

Así quedan las pensiones mínimas en 2026 tras la subida del Gobierno: estas son las nuevas cuantías

El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha oficializado la subida de las pensiones: las contributivas un 2,7%; las no contributivas y el IMV un 11,34%.

El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado que las pensiones no contributivas van a subir en 2026 un 11,34%, al igual que las pensiones mínimas con familiares o cónyuges a su cargo y el Ingreso Mínimo Vital, mientras que las pensiones mínimas sin cargas subirán un 7,07%.

En cuanto a las pensiones contributivas, subirán un 2,7%, según el IPC promedio del último año, algo que confirmó hace unas semanas el Instituto Nacional de Estadística. Así las cosas, unas 13 millones de personas verán revalorizadas sus cuantías a partir de enero del próximo año.

Pensión mínima contributiva

Teniendo en cuenta el incremento del 2,7% y en función de la edad de la persona y de si tiene personas a su cargo, las cuantías son las siguientes:

  • Menos de 65 años con cónyuge a cargo: 1.255 euros/mes (17.592,40 euros/año).
  • Menos de 65 años sin cónyuge: 875,78 euros/mes (12.261,70 euros/año).
  • Menos de 65 años con cónyuge no a cargo: 827,86 euros/mes (11.590,72 euros/año).
  • 65 años o más con cónyuge a cargo: 1.255 euros/mes (17.592,40 euros/año).
  • 65 años o más sin cónyuge: 936,20 euros/mes (13.106,8 euros/año).
  • 65 años con cónyuge no a cargo: 888,7 euros/mes (12.441,5 euros/año).
  • 65 años o más procedente de gran invalidez con cónyuge a cargo: 1.884,11 euros/mes (26.377,51 euros/año).
  • 65 años o más procedente de gran invalidez sin cónyuge: 1.404,34 euros/mes (19.659,35 euros/año).
  • 65 años o más procedente de gran invalidez con cónyuge no a cargo: 1.333,01 euros/mes (18.662,30 euros/año).
  • 65 años o más con incapacidad absoluta y cónyuge a su cargo: 1.256,15 euros/mes (17.586,05 euros/año).
  • 65 años o más con incapacidad absoluta y sin cónyuge: 936,22 euros/mes (13.107,38 euros/año).
  • 65 años o más con incapacidad absoluta y con cónyuge no a cargo: 888,68 euros/mes (12.441,63 euros/año).
  • Viudedad con cargas familiares: 1.256,15 euros/mes (17.586,05 euros/año).
  • Viudedad para mayores de 65 años o con discapacidad igual o superior al 65%: 936,21 euros/mes (13.106,96 euros/año).
  • Viudedad para personas de entre 60 y 64 años: 875,78 euros/mes (12.261,70 euros /año).
  • Viudedad para menores de 60 años sin cargas familiares: 709,32 euros/mes (9.930,70 euros/año).
  • Orfandad si es un único beneficiario: 849,92 euros/mes (11.898,90 euros/año).
  • Orfandad si son varios beneficiarios: 1.433,11 euros/mes (20.058,00 euros/año).
  • Pensión mínima en favor de familiares por beneficiario: 286,41 euros/mes (4.009,70 euros/año).
  • Pensión mínima en favor de familiares si solo hay un beneficiario y tiene 65 años: 691,68 euros/mes (9.683,40 euros/año).
  • Pensión mínima en favor de familiares si el único beneficiario tiene menos de 65 años: 651,83 euros/mes (9.125,90 euros/año).

Pensiones no contributivas

Son las que más van a subir en 2026, un 11,34% con respecto a este año. A este grupo pertenecen las de invalidez y de jubilación.

  • Pensión no contributiva de invalidez: 629,08 euros/mes (8.807,06 euros/año).
  • Pensión no contributiva de invalidez del 25%: 157,27 euros/mes (2.201,77 euros/año).
  • Pensión no contributiva de invalidez si hay dos beneficiarios en la misma unidad familiar: 534,72 euros/mes (7.486,00 euros/año).
  • Pensión no contributiva de invalidez si hay tres beneficiarios en la misma unidad familiar: 503,26 euros/mes (7.045,65 euros/año).
  • Pensión no contributiva de jubilación íntegra: 629,08 euros/mes (8.807,06 euros/año)
  • Pensión no contributiva de jubilación del 25%: 157,27 euros/mes (2.201,77 euros/año).
  • Pensión no contributiva de jubilación, dos beneficiarios en la misma unidad familiar: 534,72 euros/mes (7.486,00 euros/año).
  • Pensión no contributiva de jubilación, tres beneficiarios en la misma unidad familiar: 503,26 euros/mes (7.045,65 euros/año)

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) también va a experimentar un 11,34% de subida, mientras que el complemento para la reducción de brecha de género será de 38,24 euros al mes por hijo, hasta un máximo de cuatro.

