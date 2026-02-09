Así es el acuerdo entre Puente y los sindicatos: aumento de un 44% en gasto en mantenimiento o 3.600 plazas más en Renfe

El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos ferroviarios mayoritarios (Semaf, CCOO y UGT) para desconvocar la huelga en el sector incluye un importante aumento de la inversión en mantenimiento y de las plantillas en Adif y Renfe. El pacto, cerrado este lunes tras varias reuniones y con los paros ya en marcha, ha permitido suspender las movilizaciones previstas para mañana y el miércoles, aunque no cuenta con el respaldo de los sindicatos minoritarios.

Una de las demandas atendidas es el incremento del gasto en mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias. En el caso de Adif y Adif Alta Velocidad, la inversión pasará de los 435,6 millones de euros del año pasado a 629 millones en 2030, lo que supone un aumento del 44 %.

Además, el gasto en mantenimiento de Adif se incrementará de forma progresiva desde los 665,5 millones de euros previstos para 2025 hasta alcanzar los 1.179 millones en 2030, un 77 % más. Ya este año, la inversión ascenderá a 861,1 millones, un 29 % más que en el ejercicio anterior.

El sindicato de maquinistas Semaf ha subrayado en un comunicado que el acuerdo firmado con el Ministerio de Transportes, Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y Renfe "recoge las principales inquietudes en materia de seguridad que los maquinistas identificamos en el día a día de nuestra profesión en todas las empresas ferroviarias", así como avances en inversión en infraestructuras, creación de grupos de trabajo y mejoras en los procedimientos de seguridad del sector.

Más empleo en Adif y Renfe

CCOO y UGT, sindicatos mayoritarios en las dos empresas públicas, habían reclamado más personal para hacer frente a las cargas de trabajo y a la liberalización del sector. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha comprometido a "tramitar una tasa de reposición específica de 2.400 plazas adicionales a la tasa ordinaria de reposición" en Adif.

Estas incorporaciones se realizarán de manera plurianual, con la entrada de 480 personas al año hasta 2030, con el objetivo de internalizar trabajos que actualmente se externalizan en el gestor de infraestructuras.

En el caso de Renfe, la compañía elevará en 1.200 el número de contratos previstos, que se repartirán entre diferentes áreas como estructura y mandos, personal de conducción, intervención y estaciones, entre otros departamentos.

El acuerdo ha permitido desconvocar la huelga iniciada este lunes, que iba a prolongarse durante tres jornadas, y que tenía como principal objetivo exigir un cambio estructural en la seguridad ferroviaria. Sin embargo, los sindicatos minoritarios, CGT y el Sindicato Ferroviario, han denunciado haber sido excluidos de las negociaciones y mantienen las movilizaciones, al considerar que el Ministerio solo ha negociado con una parte de la representación sindical.