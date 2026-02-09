Los sindicatos ferroviarios desconvocan la huelga de trenes sin el apoyo de los sindicatos minoritarios

Los sindicatos ferroviarios mayoritarios han decidido desconvocar la huelga en el ferrocarril que este lunes iniciaba la primera de las tres jornadas de paros previstas. El acuerdo, alcanzado con el Ministerio de Transportes tras varias reuniones, no cuenta con el respaldo de los sindicatos minoritarios, que mantienen las movilizaciones.

Según han confirmado a Onda Cero fuentes sindicales, tras cuatro reuniones y con la huelga ya en marcha, los sindicatos mayoritarios (Semaf, CCOO y UGT) han alcanzado un principio de acuerdo con el Ministerio de Transportes. El documento se encontraba aún en proceso de firma y, por el momento, no han trascendido los detalles del pacto, que supondría la desconvocatoria de los paros previstos para mañana y el miércoles.

Sin embargo, los sindicatos minoritarios, CGT y el Sindicato Ferroviario, que denuncian haber sido excluidos de las negociaciones desde el inicio, han anunciado que no desconvocarán la huelga. Así lo ha explicado su portavoz, Rafael Escudero, en declaraciones a Onda Cero, donde ha acusado al Ministerio de negociar solo con una parte de la representación sindical.

Escudero ha denunciado "la indecencia de este ministerio" por haberles dejado fuera de las conversaciones y ha calificado la situación de "un despropósito" y de "un desprecio hacia nuestra representación y hacia las personas a las que representamos". "Con nosotros no ha negociado nadie. Nosotros no conocemos qué es lo que han negociado estos tres sindicatos para desconvocar la huelga. Por lo tanto, nuestra huelga sigue adelante", ha subrayado.

Los maquinistas reclaman, entre otras cuestiones, más seguridad, un aumento de las inversiones en mantenimiento e infraestructuras y más empleo para hacer frente a la liberalización del sector y al incremento de frecuencias en la red ferroviaria. Por el momento, quedan por concretar los números y el alcance de los compromisos asumidos en el acuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios.