El nuevo permiso por duelo que quiere aprobar Yolanda Díaz: días por fallecimiento de familiares y cuándo entraría en vigor

La ampliación del permiso por fallecimiento de familiares se ha encontrado en el debate en Sumar desde prácticamente el comienzo de la legislatura. Ahora, el Ministerio de Trabajo pretende sacar adelante esta iniciativa, y es que cabe recordar que ya anunció un acuerdo con los sindicatos el pasado mes de diciembre.

El propio secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, aseguró que plantearán su tramitación como un real decreto ley, esto es, dar luz verde en el Consejo de Ministros, momento en el que entraría en vigor la norma. No obstante, en el plazo máximo de un mes tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, por lo que puede darse que, después de un mes en vigor, la Cámara Baja tumbe la normativa y se produzca la suspensión de la norma.

En este sentido, con la negativa ya confirmada del PP al no haber acuerdo de todos los agentes sociales, todo vuelve a depender de Junts y los socios del Gobierno para aprobar dicho decreto.

Así es la ampliación el permiso por duelo que propone Trabajo

El Ministerio liderado por Yolanda Díaz propone pasar de los dos días actuales de permiso por fallecimiento de un familiar (ampliables a cuatro según la distancia) a los diez días de permiso efectivo. Los sindicatos mostraron su acuerdo, mientras que la CEOE rechaza la iniciativa al entender que ese esfuerzo debe recaer en la Administración y no en las empresas.

Preguntada por este tema en Más de uno, la co-coordinadora de Sumar, Lara Hernández, afirma que no se trata de una forma de gobernar confusa, sino que es un Ejecutivo que defiende "políticas de carácter progresista" y que después el Congreso "tiene que someter a consideración el conjunto de medidas que emanan del Gobierno".

"Tenemos que abordar estas materias que afectan a la ciudadanía. A nadie se le ocurre ir a trabajar el día después de que fallezca su hijo o su madre, entra dentro del sentido común", señala Hernández, que añade que la situación del arco parlamentario se debe al "contexto nacional e internacional" y que todo pasa por "seguir avanzando en la defensa de las políticas progresistas" para "incidir en la vida de millones de personas".