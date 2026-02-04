entrevista en Más de uno

Carlos Alsina entrevista a Lara Hernández, secretaria de la Organización de Sumar

La política responde en Más de uno a las preguntas de Carlos Alsina un día después de que su formación, minoritaria en el gobierno de coalición, escenificase un nuevo choque con Pedro Sánchez a cuenta del anuncio del presidente de prohibir las redes sociales a menores de 16 años. La polémica sobre los desahucios en el decreto de escudo social es otro de los temas que abordará. Sánchez anuncia que España prohibirá el acceso a redes sociales a los menores de 16 años

