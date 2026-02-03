El Gobierno opta al final por aprobar dos decretos: uno con la revalorización de las pensiones y otro con el escudo social

El Consejo de Ministros ha decidido trocear el decreto ómnibus y aprobar este martes dos decretos separados, uno con la revalorización de las pensiones y otro con las medidas del denominado escudo social, en el que se incluye la moratoria de los desahucios, han informado fuentes del Gobierno.

Según ha explicado Sumar en un comunicado de esta forma "el Partido Popular ya no tiene excusas para aprobar las pensiones y el resto del Congreso deberá decidir si apoya medidas sociales que protegen a los más vulnerables y que ya están en vigor desde la pandemia".

El portavoz de Movimiento Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ya avanzó que el socio minoritario del Gobierno estaba dispuesto a aprobar dos decretos distintos, siempre que fueran simultáneos y que el del escudo social incluyera todas las medidas, sin dejar caer ninguna.

El PP lo ve como una confesión de culpabilidad

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha asegurado este martes que dividir el decreto ómnibus de escudo social en dos es "una confesión de culpabilidad" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. A su entender, esa decisión evidencia que fue el Ejecutivo el que puso "en peligro" la revalorización de las pensiones y "usó" a los jubilados como "rehenes".

En concreto, el Gobierno baraja aprobar en el Consejo de Ministros de este martes un real decreto con la revalorización de las pensiones y otro con el resto de medidas del decreto ómnibus que no fue convalidado en el Congreso tras los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, según han confirmado a Europa Press en fuentes gubernamentales.

De este modo, el Ejecutivo separaría la subida de las pensiones del resto de medidas del llamado 'escudo social', entre las que se encuentran la moratoria antidesahucios para personas vulnerables o la prohibición de cortar el suministro de agua y energía a familias vulnerables.

