Así queda el acuerdo entre el PNV y el Gobierno sobre desahucios: qué propietarios sí podrán echar a sus inquilinos

El PNV ha informado de un "acuerdo de mínimos" con el Gobierno que permitirá, según asegura, a ambas formaciones seguir negociando en materia de vivienda.

El Gobierno ha optado finalmente por aprobar en dos decretos distintos la revalorización de las pensiones, junto a otras medidas del escudo social que concitan el consenso de los grupos, y la prórroga de la suspensión de los desahucios, según han informado a EFE fuentes del Gobierno.

Todo ello, después de que la pasada semana el pleno del Congreso rechazara el real decreto ley 'ómnibus' que incluía tanto la subida de las pensiones como el resto de medidas del denominado escudo social, incluida la relativa a los desahucios.

Qué es lo que han acordado sobre los desahucios

El Gobierno y el Grupo Parlamentario Vasco han acordado a ampliar el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler, dejándolos exentos de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad.

La nueva redacción del decreto que prevé aprobar el Gobierno, explica, incluye la petición concreta que había realizado el Grupo Vasco y exonera de esta obligación a aquellos propietarios que sólo tienen una o dos propiedades, siendo una de ellas la vivienda habitual y la otra la que tienen en alquiler.

Qué propietarios podrán recuperar sus viviendas en caso de impago

Según este acuerdo, a los propietarios de una sola vivienda en alquiler se les permite recuperar la posibilidad de alquilar sus pisos, evitando que continúen los meses de impagos.

El Grupo Vasco subraya que ha "peleado" para que no se equipare a estos pequeños propietarios con los grandes tenedores o los 'fondos buitre', para que se les diferencie y se evite con esta nueva redacción que se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables por tener que asumir la carga del impago a la que les obligaba el Estado.

"El Grupo Vasco valora que el Gobierno español haya aceptado este acuerdo de mínimos, con la confianza de que esto permita a los grupos parlamentarios seguir negociando mejoras en materia de vivienda en este nuevo año de prórroga del escudo social", han agregado.