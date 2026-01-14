Cruce de dardos en pleno directo entre Isabel Rodríguez y Yolanda Díaz a cuenta de la vivienda: "Pido respeto"

Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda, ha hablado con Carlos Alsina en Más de uno sobre las nuevas medidas anunciadas por Pedro Sánchez en materia de vivienda. Unas medidas que han recibido numerosas críticas por parte de los socios de Gobierno, en especial de Sumar, cuyos ministros han publicado un artículo en El País en el que reflejan su rechazo a las últimas propuestas del PSOE.

Al ser preguntada por dicho artículo, Isabel Rodríguez ha recordado que la ley de vivienda fue respaldada por los socios parlamentarios del Gobierno. "No me van a encontrar ahí", ha señalado la ministra de Vivienda, que ha explicado que en su cartera se trabaja de manera conjunta con movimientos sociales y el Sindicato de Inquilinas.

Poco después, Yolanda Díaz ha sido entrevistada en TVE, donde ha contestado en directo a las declaraciones de la ministra de Vivienda. Casi al finalizar la entrevista, Alsina le ha explicado a Rodríguez que Yolanda Díaz había contestado a su "no me van a encontrar ahí". "Qué interactivo", ha dicho entre risas Isabel Rodríguez antes de escuchar las nuevas palabras de la ministra de Trabajo.

"Yo tengo mucho respeto por el PSOE y todas las formaciones, también pediría lo mismo. Sumar lleva mucho tiempo haciendo propuestas públicas que a uno le gustarán o no, y no le faltamos el respeto a nadie", ha comentado Yolanda Díaz, a lo que ha añadido que ella misma ha hecho "cambios sustanciales en Trabajo de los que hoy presume todo el Gobierno": "He sido vilipendiada muchas veces en términos políticos. Por tanto, pido respeto".

Mientras escuchaba las palabras de Yolanda Díaz, Isabel Rodríguez no ha podido evitar los gestos de incredulidad con sus declaraciones. "Creo que he sido respetuosa. No sé, suelo ser respetuosa. No la he entendido, si se estaba refiriendo a mí o no", ha respondido Rodríguez, que también ha recordado que sus adversarios "no están a la izquierda": "Mis adversarios son los que están protegiendo los pisos turísticos ilegales, todo esto es mi combate".