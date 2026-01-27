PP, Vox y Junts tumban el decreto que incluye la revalorización de las pensiones

El Pleno del Congreso ha derogado este martes el decreto ley del llamado "escudo social" tras el voto en contra de PP, Vox y Junts, con el apoyo de UPN. El texto incluía la revalorización de las pensiones, así como la prórroga de medidas como la prohibición de desahucios y de cortes de suministros básicos, agua, luz y gas, para personas vulnerables.

El otro decreto sometido a votación, el relativo a la prórroga de las ayudas al transporte público, sí ha salido adelante gracias a la abstención del Partido Popular y al apoyo del resto de grupos, con la única oposición de Vox.

Ambos decretos fueron aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre de 2025, el último del año. Como ocurre con todos los decretos ley, entraron en vigor tras su publicación en el BOE, pero debían ser convalidados por el Congreso en un plazo máximo de 30 días. Esa votación es la que se ha producido este martes.

Sin mayoría para el escudo social

En el caso del decreto del escudo social, el Gobierno no ha logrado reunir los apoyos necesarios. PP, Vox, Junts y UPN han sumado sus votos para tumbar el texto, mientras que el resto de formaciones lo han respaldado sin éxito. La votación deja sin efecto un paquete de medidas que afectaba directamente a millones de pensionistas y a hogares en situación de vulnerabilidad.

¿Qué sucede ahora con las pensiones?

El escenario abre ahora un periodo de incertidumbre, especialmente en lo relativo a la subida de las pensiones. La situación recuerda a la vivida el año pasado, cuando un decreto similar fue rechazado inicialmente por el Congreso al incluir medidas que no contaban con el consenso suficiente. Entonces, un acuerdo posterior entre PSOE y Junts, junto con un cambio de posición del PP, permitió desbloquear la situación y que los pensionistas vieran reflejada la subida en sus nóminas.

En esta ocasión, se abre de nuevo la puerta a una negociación contrarreloj. Si los grupos alcanzan un acuerdo antes del abono de las pensiones de febrero, la nómina no se vería afectada. No obstante, si no hay pacto y el Gobierno no presenta una nueva propuesta que logre apoyos suficientes, los pensionistas no notarían el incremento previsto en las prestaciones hasta que se desbloquee la situación.

Luz verde a las ayudas al transporte

Distinta suerte ha corrido el decreto sobre las bonificaciones al transporte público, que ha quedado convalidado por la Cámara Baja. El texto ha salido adelante con 179 votos a favor, 32 en contra y 137 abstenciones, estas últimas correspondientes en su mayoría al PP, que finalmente ha optado por no tumbar la iniciativa pese a haber anunciado inicialmente su voto en contra.

Junts ha apoyado el decreto, aunque ha dejado claro que su contenido no les "satisface" y ha calificado de "cínico" el nombre de la iniciativa. Vox ha sido el único grupo que ha votado en contra.