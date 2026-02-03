TEMPORAL EN ANDALUCÍA

Andalucía suspende las clases presenciales por el fuerte temporal que se espera con la borrasca Leonardo

La Junta de Andalucía anuncia la suspensión de las clases presenciales este miércoles, salvo Almería, por el fuerte impacto del temporal que se prevé con la llegada de la borrasca Leonardo.

Por qué no va a dejar llover tampoco esta semana: lo que estaría por llegar

Roberto Brasero avisa de lo que está por venir con esta nueva borrasca: "Trae más lluvia de lo que ha caído hasta ahora"

ondacero.es | Agencias

Madrid |

Imágenes de transeúntes por las calles de Granada con el temporal que barre gran parte de Andalucía.
Imágenes de transeúntes por las calles de Granada con el temporal que barre gran parte de Andalucía. | Arsenio Zurita / Europa Press

La Junta de Andalucía ha suspendido la actividad presencial lectiva en colegios e institutos en toda la comunidad excepto la provincia de Almería para este miércoles debido a la previsión de la llegada de la borrasca Leonardo, por lo que las clases se van a impartir de forma telemática.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su comparecencia al término de la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias, que ha estudiado en Sevilla las previsiones meteorológicas con la presencia de representantes de todas las administraciones.

Moreno ha precisado que "en este momento" las condiciones climáticas en Almería "no recomiendan que se tengan que suspender las clases porque no hay en principio fuertes precipitaciones ni tampoco fuertes vientos que pudiesen suponer un peligro". No obstante, ha señalado, esta provincia va a estar "en evaluación" a lo largo de todo el día y podría ser que se incorporase a la suspensión de las clases presenciales.

La Junta ha extendido esta medida, en este caso como recomendación, a la universidad, que según ha recordado Moreno, "tiene autonomía en la organización de su actividad, por lo que serán ellas las que decidan si imparten clases de manera telemática o presencial".

Aviso rojo en Cádiz y Málaga

La borrasca Leonardo supone que la AEMET haya activado un aviso rojo por peligro extraordinario en Grazalema, en Cádiz, y en Ronda, en Málaga. La zona de alrededor se encontrará en peligro importante, aviso naranja, aunque el organismo estatal advierte de posibles inundaciones y crecidas.

Emergencias y Protección Civil han insistido en que se deben evitar desplazamientos innecesarios y pedir ayuda al 112 si fuera necesario.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer