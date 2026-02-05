Paco Salazar admite que cobró gastos en metálico del PSOE pero niega haber acosado a mujeres

Cobró sus liquidaciones por transferencia o en metálico pero no cree que el PSOE se haya financiado ilegalmente. Es la primera declaración del ex dirigente, Paco Salazar, que en su comparecencia en la Comisión Koldo ha negado haber acosado a ninguna mujer en Moncloa o en Ferraz, como se le acusa por parte de varias denuncias internas. Salazar, eso sí, ha reconocido su papel activo en las Primarias de Pedro Sánchez, aunque "nunca se subió al Peugeot" ni sabe nada de cómo se financió esa campaña interna.

He respetado siempre a todas las compañeras

Aunque no es objeto de esta comisión -decía Salazar- y preguntado por ello, el ex dirigente del PSOE no ha evitado su respuesta a la pregunta de si había acosado sexualmente a mujeres en su entorno laboral: "a todas las compañeras con las que he trabajado, a todas, siempre las he respatado como profesional y como mujeres. Y si me he retirado de mis cargos profesionales y orgánicos lo he hecho por mi familia. Porque el silencio también es una respuesta" -ha respondido Salazar.

Compartió piso con Cerdán pero no se esperaba esto

Salazar ha reconocido que durante los primeros tiempos en los que estuvo como dirigente del PSOE llegó a compartir piso con Santos Cerdán, aunque niega haber conocido a su socio de Serbinavar Antxon Alonso ni haberse hospedado en ningún piso de su propiedad.

Preguntado por la senadora de UPN, Marimar Caballero, Salazar reconocer que no se esperaba lo ocurrido con Cerdán ni su posterior ingreso en prisión a cuenta del caso Koldo.

Salazar, fue asesor en Presidencia del Gobierno y uno de los más estrechos colaboradores de Pedro Sánchez hasta que comenzaron a saberse las denuncias internas de varias mujeres que le señalan como acosador sexual en el entorno laboral de Moncloa.

El PP quiere preguntarle -entre otras cuestiones- si percibió dinero en metálico del partido procedente de los sobres que habría repartido a discreción el ex chofer del ex ministro Ábalos, Koldo García, en concepto de liquidación de gastos.

Su declaración de hoy se produce en plena recta final de la campaña electoral para las elecciones autonómicas de Aragón del este domingo, 8 de febrero.

Y para mañana, el PP tiene preparada otra comparecencia, la de Susana Sumelzo, una figura de peso en el PSOE de Aragón y actual Secretaria de Estado para Iberoamérica, por presuntas irregularidades en la concesión de contratos de obra pública a empresas vinculadas a su familia con el grupo Forestalia.