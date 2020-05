Jorge Abad confiesa en Más de uno que hay veces que el equipo del programa no está a la altura de Carlos Alsina y no logran cumplir con sus expectativas. Por ejemplo, recuerda que por el Día de la Radio, el presentador quería contactar con los extraterrestres, pero no lo lograron. Ahora, una semana después, lo han conseguido y, es que, están más cerca de lo que parecen, hay algunos alienígenas que viven en Villacarrión de la Antena. Por otro lado, conocemos la opinión de Carlos Pumares sobre el programa.