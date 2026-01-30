Rosalía aparece por sorpresa en el concierto benéfico por Palestina y provoca la locura con 'La Perla'

Rosalía apareció este jueves por sorpresa en el concierto Manifest x Palestina de Barcelona provocando que los asistentes sentados en las sillas en la pista del pabellón se abalanzaran contra la primera fila para captar el momento.

La artista catalana, que normalmente se muestra cauta en sus declaraciones y suele estar muy vigilada en sus posicionamientos públicos, apareció secundada por cinco músicos, entre guitarras y palmas, para cantar 'La perla', uno de los temas de su disco 'Lux'

Es un honor

En el momento hablado de la exitosa canción, Rosalía aprovechó para agradecer a la organización del concierto la invitación al acto, "es un honor está aquí". Concretamente dijo "buenas noches, Barcelona. Hoy especialmente es un honor subir a este escenario. Muchas gracias por permitirnos estar aquí e invitarnos".

No dejó ningún lema contundente, pero ha mostrado claramente su posicionamiento en cuanto al genocidio que se está viviendo hoy en Palestina.

Este concierto solidario, en el que además han actuado artistas como Bad Gyal, Amaia, Fermin Muguruza o la palestina Lina Makoul, ha contado también con la participación de figuras como Pep Guardiola o Eduard Fernández.

Un concierto benéfico

Algo más de dos años después de que comenzara el sangriento genocidio en Palestina a manos de Israel, la cultura catalana se ha reunió en el Palau Sant Jordi de Barcelona para reclamar de esta manera la libertad de la región.

El concierto es la culminación de la campaña de movilización Act x Palestine promovida por organizaciones palestinas de derechos humanos, ayuda humanitaria y culturales, junto con una red de organizaciones europeas. Todos los beneficios se destinarán a impulsar y reconstruir proyectos culturales en Gaza y Cisjordania, canalizados a través del PPAN (Palestinian Performing Arts Network) y centros culturales independientes como el Lajee Center (Camp de Refugiados de Aida) y el Dar Qandeel (Tulkarem)