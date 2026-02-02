Máximo Huerta: "Cuidar es empezar a despedirse"

Una novela de amor y de misterio. De mucho amor de un hijo que ha perdido a su pareja y cuida a su madre. Pero no sabemos realmente quién cuida a quién. Una novela con el misterio de qué va a pasar en sus páginas y el misterio de la mente, porque a todos algún dia, nos tendrán que cuidad. Esta novela surge a raíz de una inquietante pregunta de la madre del periodista y escritor: ¿Dónde está tu hermano?, siendo Máximo Huerta hijo único. "Una respuesta que en ese momento no sabes gestionar y que no supe darle la respuesta porque soy hijo único ". "Pero si que empecé a construir dos novelas. Una con ella y otra la novela que tenéis aquí", señala el autor.

Máximo Huerta ofrece las claves de su nueva novela

Mamá está dormida incluye toda la esencia de la novela y que las personas que cuiden de algún ser querido. A raíz de la pregunta de su madre todo se desdobla y el autor crea a Aurora, un nombre elegido muy a conciencia "porque Aurora es esa luz que toda persona tiene en la demencia. Al amanecer, esos ratos en que de repente están luminosos. Esos ratos en que crees que se va a corregir todo, que todo va a ir a mejor. Por eso se llama Aurora la protagonista. Tiene un porqué". Él se llama Federico porque Federico García Lorca trató siempre muy bien a las mujeres "y en ese sentido, es un ajuste de cuentas esta novela", explica el autor.

Uno de los libros más valientes de Máximo Huerta | Editorial Planeta

En la novela, el hijo se entrega en un viaje con su madre en una autocaravana. "En un espacio tan estrecho, tan íntimo, tan incómodo, tan hostil. Es una especie de útero de nuevo con una madre y un hijo, metidos en la autocaravana, ella con la demencia, la perra vieja y él. Destino a dos lugares, al pasado porque la madre es la que tiene la respuesta de si está o no está ese hermano, y a Vera de Bidasoa...uno de esos lugares turbios donde se enseñaba a las mujeres a ser madres, esposas y buenas hijas".

La novela nace de una pregunta de su madre: ¿dónde está tu hermano?, siendo hijo único | Editorial Planeta

Una excelente presentación con la prensa

Un encuentro con periodistas literarios en la Casa de Valencia acogió la presentación de esta conmovedora novela de Máximo Huerta

Un buen recuerdo de una bonita presentación

Crírticas por el sistema de cuidados

La novela y su presentación sirvieron también para que Máximo Huerta hiciera algunas reflexiones interesantes sobre el mundo de los cuidados, que viven miles de familias en España. "Cuidar son batallas de día a día que vas ganando y que dan pocas alegrías". "El cuidado...le ha venido muy bien a este Gobierno y al anterior y a todos, porque el cuidado ha sido invisible". "Cuidad ha sido algo que no hace ruido, cuidar ha sido algo que no tiene épica. Cuidar ha sido algo que han hecho solo las mujeres y en este caso en la novela lo hace un hijo, lo hace un hombre"., afirma Máximo Huerta.