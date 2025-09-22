Luz Gabás presenta su nueva novela, 'Corazón de oro', sobre la fiebre del oro que enloqueció a la humanidad

"Corazón de oro" (Planeta) es la nueva novela de Luz Gabás, autora de Palmeras en la Nieve y ganadora del Planeta por Lejos de Luisiana. Una historia de amor, aventuras y venganza, ambientada en la fiebre del oro de California. Fue un fenómeno apasionante de mediados del siglo XIX que sedujo a miles de personas de todo el mundo.
Su protagonista, un joven emigrante español tentado por el sueño americano y un futuro mejor, luchará contra las adversidades y las injusticias en una tierra inhóspita, mientras crece en él un deseo tan irrefrenable como inesperado.
Los buscadores de oro en el Lejano Oeste americano, los colonos que ocuparon las tierras de los nativos y los pueblos indígenas habitan esta trepidante novela coral que refleja la complejidad social y las disputas por tierras con pasado español y mexicano.
Luz Gabás consigue sumergirnos de nuevo en una época y lugares fascinantes. Surcamos el océano en un trayecto arriesgado, pisamos La Habana y Nueva Orleans, recorremos vastas llanuras y desiertos en una caravana de viajeros, navegamos por el rio Misisipi y vislumbramos montañas imponentes como las Rocosas.