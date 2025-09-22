Luz Gabás presenta su nueva novela, 'Corazón de oro', sobre la fiebre del oro que enloqueció a la humanidad

"Corazón de oro" (Planeta) es la nueva novela de Luz Gabás, autora de Palmeras en la Nieve y ganadora del Planeta por Lejos de Luisiana. Una historia de amor, aventuras y venganza, ambientada en la fiebre del oro de California. Fue un fenómeno apasionante de mediados del siglo XIX que sedujo a miles de personas de todo el mundo.

Luz Gabas describe magistralmente la dureza de aquella gesta | Onda Cero

Su protagonista, un joven emigrante español tentado por el sueño americano y un futuro mejor, luchará contra las adversidades y las injusticias en una tierra inhóspita, mientras crece en él un deseo tan irrefrenable como inesperado.

Una trepidante historia de amor, amistad y supervivencia en el Oeste americano | Onda Cero

Los buscadores de oro en el Lejano Oeste americano, los colonos que ocuparon las tierras de los nativos y los pueblos indígenas habitan esta trepidante novela coral que refleja la complejidad social y las disputas por tierras con pasado español y mexicano.

Un territorio lleno de esperanza y de adversidades | Onda Cero

Luz Gabás consigue sumergirnos de nuevo en una época y lugares fascinantes. Surcamos el océano en un trayecto arriesgado, pisamos La Habana y Nueva Orleans, recorremos vastas llanuras y desiertos en una caravana de viajeros, navegamos por el rio Misisipi y vislumbramos montañas imponentes como las Rocosas.

