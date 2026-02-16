Muere Robert Duvall, legendario actor de Apocalyse Now y El Padrino, a los 95 años

El actor estadounidense Robert Duvall, una de las grandes figuras de Hollywood y rostro inolvidable de películas como Apocalyse Now y El Padrino, ha muerto a los 95 años en su domicilio de Middleburg, en el estado de Virginia.

Según ha informado este lunes su viuda, Luciana Duvall, el intérprete falleció "en paz" en la noche del domingo, rodeado de su familia. Su agencia de representación ha confirmado el deceso en un comunicado en el que precisa que no se celebrará un funeral formal. En su lugar, la familia anima a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo viendo una gran película, compartiendo una buena historia con amigos o disfrutando del paisaje en el campo, en línea con la vida que él llevó.

Una trayectoria brillante

Ganador de un premio Oscar y candidato en siete ocasiones a los galardones de la Academia, Duvall construyó una carrera que se extendió durante más de seis décadas. Alcanzó reconocimiento mundial por su papel como Tom Hagen, el consigliere de la familia Corleone en El Padrino (1972), de Francis Ford Coppola, interpretación que le valió su primera nominación al Oscar y que repitió en El Padrino II. No participó en la tercera entrega debido a un desacuerdo salarial, una decisión que calificó como "una cuestión de principios".

En 1979 volvió a trabajar con Coppola en Apocalyse Now, donde encarnó al teniente coronel Kilgore y pronunció una de las frases más icónicas del cine bélico: "Me encanta el olor del napalm por la mañana".

Nacido en San Diego, California, hijo de un oficial de la Marina, Duvall estudió en el Principia College de Illinois y sirvió en el Ejército durante la Guerra de Corea. Más tarde se trasladó a Nueva York para formarse como actor con Sanford Meisner. En esa etapa compartió apartamento con Dustin Hoffman y coincidió con Gene Hackman, antes de que los tres alcanzaran la fama.

Su debut cinematográfico llegó con un pequeño pero decisivo papel como Arthur "Boo" Radley en Matar a un ruiseñor (1962). A partir de ahí encadenó trabajos en títulos como True Grit, MAS*H y THX 1138, antes de consolidarse definitivamente con El Padrino.

En 1983 ganó el Oscar al mejor actor por Tender Mercies, donde dio vida a un cantante de música country y puso su propia voz en las canciones. También fue nominado por The Great Santini, Apocalyse Now, The Apostle y, ya con 84 años, por The Judge (2014). En televisión destacó en la miniserie Lonesome Dove y obtuvo un Emmy por Broken Trail.

Además de actor, fue director y guionista. Firmó The Apostle (1997), que también protagonizó y por la que volvió a ser candidato al Oscar, y dirigió más tarde Assassination Tango y Wild Horses. A lo largo de su trayectoria interpretó también a figuras históricas como Robert E. Lee, Joseph Stalin o Adolf Eichmann.

Duvall se casó en cuatro ocasiones. Su último matrimonio fue en 2004 con la actriz y directora argentina Luciana Pedraza, 41 años menor que él.

Con su muerte desaparece uno de los intérpretes más sólidos y versátiles del cine estadounidense, capaz de transitar con la misma autoridad por el wéstern, el drama, el cine bélico o la sátira política, y de dejar una huella imborrable en varias de las películas más influyentes del siglo XX.