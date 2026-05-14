Raúl Tejón desvela en Onda Cero las claves de la quinta entrega de 'Machos Alfa': "Es la temporada de la rendición"

Raúl Tejón ha visitado la sección de humor de Más de uno para presentar la quinta temporada de la serie 'Machos Alfa'. Durante la entrevista, Carlos Alsina ha recordado que esta será la penúltima entrega de la ficción, algo con lo que el actor se ha mostrado conforme. "Está muy bien la duración, hay que hacer otras cosas", ha explicado, asegurando que tanto el reparto como los creadores sienten que la serie "ha cubierto un ciclo".

Elogia el trabajo de Laura y Alberto Caballero

Tejón ha elogiado especialmente el trabajo de Laura y Alberto Caballero, guionistas y directores de la serie, de quienes ha dicho que tienen "una capacidad para generar ideas por encima de la media". Preguntado por si trabajar con ellos puede resultar intimidante, el actor ha respondido con humor: "Molesta cuando no te llaman".

El intérprete también ha destacado la disciplina con la que trabajan los hermanos Caballero y su obsesión por respetar el guion "al pie de la letra". Según ha explicado, incluso controlan el ritmo y las pausas de las frases de los personajes. "Tienen una manera de escribir que a veces no parece muy natural, pero cuando lo interpretas termina funcionando", ha señalado.

Sobre la nueva temporada, Tejón ha afirmado que, en su opinión, "es la mejor" porque los personajes "se rinden". Después de tantas contradicciones y conflictos, los protagonistas llegan a un punto en el que dejan de intentar entenderlo todo. "Es la temporada de la rendición", ha resumido. Eso sí, ha adelantado que en la sexta temporada "volverán las turbulencias".

Fele y las medusas

Entre las anécdotas del rodaje, el actor ha recordado especialmente el miedo que siente su compañera de reparto, Fele, hacia las medusas, algo que provocó "uno de los mayores ataques de risa" del equipo durante las grabaciones.

El reparto también ha viajado a lugares como República Dominicana para rodar algunas escenas y, aunque reconoce que los días son intensos, asegura que siempre encuentran tiempo para pasarlo bien, especialmente junto al equipo técnico, "que son los más divertidos".

Por último, Tejón ha contado que muchas personas le paran por la calle para decirle, medio en broma, que la serie les ha obligado a abrir sus relaciones. "Tal vez les he hecho un favor", ha concluido entre risas.