Martirio busca unir el tango con el compás flamenco en 'Al sur de Tango': "Hay un mundo ahí que me fascina"

Carlos Alsina ha recibido en Más de uno a la cantante Martirio, de quien ha destacado que posee "una de las voces más bonitas de España", no solo para cantar, sino también para la radio. La artista ha acudido al programa para presentar un proyecto discográfico que todavía no ha grabado, titulado 'Al sur del Tango'.

Martirio ha explicado que tiene muchas ganas de registrar este trabajo en Buenos Aires, concretamente en La Trastienda, un lugar muy especial para ella porque fue el primer escenario en el que actuó en Argentina, en 1998. "Devolverles los tangos que conocen metidos en compás flamenco les ha encantado", ha asegurado la cantante, que ha confesado que le gustaría capturar esa vibración y esa conexión con el público argentino en el disco.

Durante la conversación, la artista ha reivindicado su manera de entender la música y la vida. "Sigo haciendo lo que me da la gana, esa es mi bandera", ha afirmado. También ha reconocido que, lejos de desaparecer, los nervios antes de salir al escenario han aumentado con los años, aunque ha explicado que "a partir de la segunda canción ya se me van".

Sigo haciendo lo que me da la gana, esa es mi bandera

Martirio ha asegurado que siempre se ha movido "por intuición y sentimientos muy poco cerebrales" y ha confesado que suele sufrir muchos resfriados porque "el estrés me coge el pecho".

El matrimonio entre el tango y la copla

La cantante también ha reflexionado sobre la relación entre el tango y la copla: "El tango es el marido de la copla", ha dicho, definiéndolo como una expresión más masculina pero profundamente conectada con la canción española. Asimismo, ha recordado que en los años cincuenta, mientras en España triunfaban los tangos, las folclóricas españolas realizaban giras por Argentina. "Hay un mundo ahí que me fascina", ha añadido.

Martirio ha explicado que ella misma elige los tangos que interpreta y ha dejado claro que descarta aquellos con letras machistas. "De esos ni hablar", ha señalado. En cambio, ha buscado canciones que le permitan "teatralizar la palabra". La artista también ha confesado que pocas cosas le emocionan tanto como escuchar al público decirle que ha llorado con sus canciones: "Yo no soy más feliz que con eso".

Además, ha revelado que el tema más difícil que ha cantado en su vida ha sido 'Balada para un loco'. Finalmente, ha contado que siempre ha viajado acompañada de estampas de santos, que ha ido cambiando según el destino: la Virgen del Pilar cuando ha visitado Zaragoza o Santiago cuando ha actuado en A Coruña.