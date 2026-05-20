"Nuestro pana Zapatero detrás": las conversaciones que le colocan como "núcleo decisor" y "beneficiario final" de la presunta trama

El auto del caso Plus Ultra que cita como investigado a José Luis Rodríguez Zapatero sigue desvelando detalles de la supuesta trama que utilizó de forma irregular el dinero del rescate a la aerolínea. Algunos miembros de esta presunta organización se referían al expresidente como su "pana", además de pagar 2.000 euros a Jéssica Rodríguez, la expareja de José Luis Ábalos.

"Nuestro pana Zapatero detrás", afirmó Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea rescatada, en uno de los mensajes que se aportan en el auto dentro de las conversaciones en las que el juez detalla cómo funciona la red de tratos y gestiones, con numerosas alusiones al papel del expresidente del Gobierno.

Son muchos los términos en los que se refieren a Zapatero los investigados de la compañía, de "el tocayo" o "ZP" al mencionado "pana Zapatero". Precisamente, Rodolfo Reyes celebraba con ese mensaje un trato "asegurado" gracias al expresidente. El auto señala que estos mensajes se enviaron una semana antes de que Plus Ultra suscribiera un contrato por los servicios de Análisis Relevante SL, la sociedad de Julio Martínez Martínez, el amigo del expresidente.

Así, la influencia de Zapatero sobre el rescate de Plus Ultra quedaría acreditada por dichas comunicaciones, siendo el expresidente una vía más efectiva que la que llevaba por Ábalos y el Ministerio de Transportes. En marzo de 2020, pocos días antes de decretarse el estado de alarma por la pandemia, Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, decía a Rodolfo Reyes que "el fin justifica los medios": "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín".

Algo más tarde, en abril, Reyes aseguraba a Martínez Sola que había logrado un "puente con ZP" a través de Ramón Gordils, político venezolano. A finales del mismo mes, Reyes también le dijo al propio Gordils que Zapatero y el presidente de Plus Ultra habían hablado 11 minutos en los que "le explicó todo".

Ya en septiembre, el entonces CEO de la compañía, Roberto Roselli, envió un audio a Reyes en el que trasladaba su intención de llamar al amigo de Zapatero, Martínez Martínez, debido a que el rescate se encontraba parado por la escasez de personal de la SEPI. A Martínez Martínez le llegaba a llamar "lacayo" del expresidente.

En dichas conversaciones, el presidente de Plus Ultra dejaba clara su intención de presionar al amigo de Zapatero para que él o el propio expresidente hablasen con la SEPI. A su juicio, necesitaban "ese empujón" que podía proporcionar Zapatero o Julio Martínez Martínez.

Los mensajes a Zapatero eliminados "sistemáticamente"

El magistrado Calama destaca en su auto que Julio Martínez Martínez eliminó de "manera sistemática" varios mensajes a José Luis Rodríguez Zapatero, aunque al haberlos reenviado a empresarios venezolanos, quedó constancia de los mismos.

Estos mensajes contarían con frases que acreditarían el conocimiento del expresidente. "Presidente, le reporto las novedades", "presidente, nos mantenemos atentos a sus indicaciones sobre este asunto", "estamos totalmente de acuerdo, presidente" o "me alegro de esa relación con Delcy", son algunos de los mensajes que implicarían a Zapatero.

Además, también una carta intervenida que Roselli habría escrito a un dirigente del Banco Santander en la que señala que "por instrucciones de Zapatero" solicitan ayuda para "la obtención de un crédito ICO para Plus Ultra".

Estos mensajes reflejan la "reseña de acuerdos, decisiones y compromisos de responsabilidad", según el juez, que considera que su contenido "trasciende de lo meramente empresarial".

Zapatero y su entorno, "beneficiarios finales de la operativa"

El juez sigue señalando a Zapatero y su entorno como "beneficiarios finales de la operativa" al detectar "transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos, refirmando la utilización personal de los fondos obtenidos".

"La sociedad Análisis Relevante percibe fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva por más de 941.000 euros, remitiendo posteriormente cantidades significativas a Zapatero (490.780) y a la sociedad What The Fav (239.755)", de sus hijas.

A ello añade que "Inteligencia Prospectiva canaliza casi 1,2 millones de euros hacia Análisis Relevante, What The Fav y Gate Center, y estas entidades redistribuyen fondos hacia Zapatero y su entorno familiar".

Un "liderazgo efectivo" de Zapatero tras las pruebas analizadas

Para el magistrado, las evidencias analizadas, que son conversaciones intervenidas, correos electrónicos, reuniones institucionales, contratos, pagos y flujos financieros, permiten sostener que Zapatero ejercía un "liderazgo efectivo".

Lo haría, indica, "sobre una estructura diseñada para ejercer influencias ilícitas, obtener decisiones administrativas favorables y encubrir las contraprestaciones económicas mediante contratos ficticios, siendo el mismo el principal beneficiario final y supervisor último de la operativa".

Calama apunta que la operativa de la red presenta rasgos comunes: creación de documentación ficticia (contratos, facturas, informes), canalización de fondos a través de sociedades sin actividad real, ocultación deliberada de la documentación contable y fiscal o el uso de administradores testaferros.

En España y en el extranjeros gracias a sus contactos

Y subraya la "intervención directa" de Zapatero en "operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al 'petcoke', oro, compraventa de acciones o divisas".

Además, incide en que las comunicaciones incautadas revelan que la presunta trama actuaba en España y en el extranjero, con contactos tanto con autoridades como con operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países, "con el objetivo de influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales de gran escala".

El instructor destaca la colaboración de la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) "a través de los mecanismos de cooperación de los que dispone la Policía Nacional", ya que fue esta agencia la que puso a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción la extracción telefónica de un dispositivo móvil perteneciente a Reyes.