Alsina plantea dos opciones tras la imputación de Zapatero: "O no sabía que hacían gestiones en su nombre o me contó un cuento chino"

La UDEF. Qué coño es eso de la UDEF. Acuérdese: Jordi Pujol no preguntó nunca qué es la UDEF, bien lo sabía -la unidad especializada de la policía que ha investigado cientos de casos de delincuencia económica- sino qué coño era eso que, según la prensa, le atribuía a él la UDEF. A diferencia de aquel Pujol preguntón, Zapatero ya lo sabe. La investigación que le afecta dejó de ser secreta ayer y el auto del juez, casi noventa páginas, lo tenemos todos los medios de comunicación.

La noticia se la facilitamos ayer: Zapatero, imputado por camuflar ingresos procedentes de actividades ilícitas. En resumen. ¿Qué actividades? Conseguir tratos de favor de administraciones públicas para las empresas privadas que pasaban por caja. En resumen. Y, por supuesto, presuntamente. La UDEF presenta al juez sus indicios, el juez saca conclusiones, el juez cita a Zapatero con abogado y ante el juez podrá repetir el ex presidente lo que dijo en este programa. Con una diferencia: cuando compareció aquí la investigación era secreta y no conocíamos el intercambio de mensajes entre directivos de Plus Ultra respecto de él -nuestro pana Zapatero, le dice-- y su lacayo, que es como consideran a Julio Martínez.

Antes de recordar algo de lo que dijo aquí Zapatero, que habló de Plus Ultra como una empresa completamente ajena y lejana, que habló de Análisis Relevante como una sociedad en la que él no decidía nada, sólo aportaba sus informes de consultor, que habló de Julio Martínez como un amigo de cuya actividad empresarial tampoco sabía gran cosa -despegado y desentendido Zapatero-, antes de eso, dos cosas:

Primera, que ayer hizo bien en ponerse a disposición de la justicia …y prometerse transparente en lugar de intentar desacreditar a la fiscalía anticorrupción, al juez y a la UDEF. Quien se dice defensor de las instituciones del Estado está obligado a probarlo cuando el sospechoso resulta que es él. No borre sus whatsapps, presidente.

…y prometerse transparente en lugar de intentar desacreditar a la fiscalía anticorrupción, al juez y a la UDEF. Quien se dice defensor de las instituciones del Estado está obligado a probarlo cuando el sospechoso resulta que es él. No borre sus whatsapps, presidente. Y segunda, que lo que opine el PSOE sobre este asunto es perfectamente irrelevante. Lo que opine el PP, también. Lo que opinen Iglesias y Rufián, ni te cuento. Las opiniones sobre la honradez de una persona de cuyas actividades económicas careces de la menor noticia son sólo una manifestación previsible de la posición política de cada uno. Si eres de derechas, ZP pudo asesinar a Kennedy; si eres sanchista o de su periferia plurinacional, ZP no ha podido ni pisarle la cola a un gato.

La pregunta "¿tú crees que es posible que se haya corrompido?" tiene como respuesta, en efecto, una creencia, es decir, un. Es verdad, como dijo ayer la portavoz del gobierno, que la derecha le tiene inquina a Zapatero.

Mucha. Tanta, al menos, como la izquierda le tiene a Aznar, de quien las portavoces desnortadas de Ferraz -el tándem Torró-Mínguez- evocaron ayer su frase "quien pueda hacer que haga" atribuyéndole un significado que nunca tuvo -la desinformación es marca de Ferraz-, satanizando al juez sin esperar a leer una línea del auto -dónde está Leire cuando se la necesita- y con Patxi López, ese faro del rigor y la ciencia jurídica, en el papel de maletilla. Si no te enteras de lo que pasaba en tu propia sede, con Ábalos y Cerdán, cómo para enterarte de lo que pasaba en el edifico de enfrente. Qué empeño en pontificar sobre lo que no saben.

Si no te enteras de lo que pasaba en tu propia sede, con Ábalos y Cerdán, cómo para enterarte de lo que pasaba en el edifico de enfrente

De piedra

Emiliano García Page dijo ayer aquí que se estaba quedando de piedra según le contábamos la noticia. Yo podría decir lo mismo, de piedra, porque nunca imaginé a Zapatero señalado como líder de una trama de enriquecimiento ilícito.

De piedra se han quedado colaboradores muy estrechos de su etapa de Gobierno a los que no les encaja este Zapatero, retratado en el auto como un amante del dinero y de la ingeniería financiera, con el Zapatero que ellos trataron y conocieron. Bien es verdad que el tiempo pasa, las prioridades vitales cambian, uno no anda contando a sus compañeros de partido cómo se gana la vida o quién le paga y, eso sí, quien ha dirigido un partido político durante doce años y un gobierno durante siete a lo que está hecho es a dirigir, no a dejarse dirigir. A liderar, no a ser un simple consultor.

Ésta es la primera conclusión a la que llega la UDEF. Zapatero no era un consultor que trabajaba para Análisis Relevante, Zapatero era el núcleo decisor. No era un trabajador autónomo que prestaba un servicio, según la UDEF. Era el vértice. El ex presidente con rango y autoridad que tenía contactos y vendía influencias y que tenía a Análisis Relevante como coartada y a Julio Martínez como operario.

La UDEF concluye, y el juez lo hace suyo, que Zapatero era el líder de Análisis Relevante y que ésta es una sociedad instrumental creada para canalizar a través de ella los pagos de empresas a Zapatero. O, traducido, que la empresa que tiene que abonar a Zapatero el trato de favor que ha conseguido de la administración, en lugar de pagarle directamente a él, paga a Análisis Relevante por un informe cualquiera para que Análisis Relevante pague a Zapatero por su labor de consultoría a la propia Análisis Relevante, no a Plus Ultra, pongamos por caso.

Yo te consigo trato privilegiado del gobierno de aquí, o el de Venezuela, pero tú no me lo pagas a mí sino a este Julio Martínez que me tiene a mí en nómina como consultor. En resumen. Y presuntamente. Recuerdo que una de las primeras veces que hablamos aquí de Análisis Relevante nos preguntamos qué necesidad tenían los clientes de contratar a Julio pudiendo contratar directamente a Zapatero, si está dado de alta como autónomo. ¿Por qué hay que pasar por Análisis Relevante? Tesis de la UDEF: para fingir que es consultoría lo que es tráfico de influencias.

¿Por qué hay que pasar por Análisis Relevante? Tesis de la UDEF: para fingir que es consultoría lo que es tráfico de influencias.

Uno de los clientes de Análisis Relevante fue Plus Ultra. Que no estaba interesaba en que le explicara nadie la geoestrategia y los problemas del mundo, estaba interesada en que el Gobierno le enchufara un dineral para salvarse de la quiebra. Plus Ultra, cuyo consejero delegado y uno de sus principales accionistas eran venezolanos y partidarios de Delcy, se mueven para que el Gobierno les resuelva lo suyo.

Y usan dos vías: la del ministerio de Transportes, o sea, Koldo-Ábalos, y la de Zapatero, amigo confeso de Delcy y su hermano Jorge. Para los prebostes de Plus Ultra, Martínez Sola, Rodolfo Reyes, Roberto Roselli, Camilo Ibrahim Isa, Análisis Relevante no es otra cosa que Zapatero; ni consultoría ni estrategias, es Zapatero y su mano para conseguir del gobierno lo que están buscando; a Julio Martínez le llaman lacayo de Zapatero, comentan entre ellos que es el propio Martínez el que les ha explicado que han montado una estructura mercantil, una finance boutique, para canalizar los cobros -por ahí vendrá la mordida, dice Roselli, consejero delegado-, y a Zapatero se refieren como"nuestro pana Zapatero". En sus conversaciones mencionan que Zapatero ha tenido una conversación de once minutos con el presidente de Plus Ultra.

Aquí dijo Zapatero que él no tuvo relación con Plus Ultra aunque sí supo que Julio Martínez la tenía.

ondacero.es | Samuel Portillo

En otra de las conversaciones que recoge el auto uno de los dueños de Plus Ultra, Rodofo Reyes, le dice al presidente Martínez Sola que otro de los accionistas venezolanos, Camilo Ibrahim Isa, ha estado comiendo con Zapatero. "Camilo estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa". A lo que responde Martínez Sola: "Lo sabía. Me preguntó mi tocayo, Julio Martínez, que estaba con ZP, cuánto tenía Camino en Plus Ultra".

Con el presidente de Plus Ultra habló por teléfono once minutos, según los dueños de Plus Ultra, con Camilo estuvo comiendo al menos una vez. Julio Martínez, para los dueños de Plus Ultra, era el lacayo de ZP. Y ZP, para los dueños de Plus Ultra era nuestro pana Zapatero.

Leído el auto judicial y escuchado lo que aquí dejó dicho Zapatero, sólo se me ocurren dos opciones:

Opción 1: Zapatero no estaba al tanto de que su amigo y pagador Julio Martínez hacía gestiones en su nombre con Plus Ultra y negociaba el pago de influencias y favores de los que Zapatero tampoco sabía nada.

Opción 2: Zapatero me contó un cuento chino.

Ojalá sea lo primero. Pero el auto de casi noventa páginas sugiere que es más bien lo segundo.