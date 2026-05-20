Qué ha cambiado en el bono cultural: los nuevos usos a los que se podrá dedicar la ayuda de 400 euros a jóvenes

El Bono Cultural Joven ha dado un giro en su objetivo. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha dado luz verde en el Consejo de Ministros a la nueva convocatoria del Bono Cultural Joven, una ayuda de 400 euros que se lleva dando a los jóvenes desde 2022 y con la que las personas que cumplen 18 años pueden disfrutar de productos, servicios y actividades culturales de manera gratuita. Este año, el ministerio de Cultura ha informado que busca derribar barreras socioeconómicas y geográficas para que la ayuda llegue a entornos más desfavorecidos y zonas rurales.

El programa, que acumula casi 1.300.000 beneficiarios a lo largo de sus cuatro ediciones, se consolida como una de las políticas con mayor aceptación entre los jóvenes. Como se ha informado, el importe íntegro a gastar es de 400 euros y, una de las novedades este año es que habrá dos modalidades para gastarlo. La primera es para formación, talleres o adquisición de instrumentos y medios de creación y, la segunda, la forma en la que se lleva gastando hasta ahora, es decir, mediante bloques. Esto último se refiere a:

Hasta 200 euros para artes en vivo y patrimonio (que ahora se incluyen cámaras fotográficas o softwares de producción).

(que ahora se incluyen cámaras fotográficas o softwares de producción). Hasta 100 euros para productos en físico (libros, discos, vinilos o videojuegos).

(libros, discos, vinilos o videojuegos). Hasta 100 euros para consumo digital (suscripciones a plataformas de streaming, podcasts o prensa digital).

El ministro ha informado que este nuevo modelo de ayuda no solo busca adquirir cultura, sino también "para hacer cultura". Los beneficiarios, como ha reconocido Urtasun, podrán comprar instrumentos necesarios para distintas disciplinas culturales ya que hay jóvenes que "quieren aprender a tocar un instrumento y sus padres no se lo pueden comprar".

Cine Sénior: los más implicados en las películas españolas

De forma paralela a estas ayudas para jóvenes, el Gobierno ha aprobado también la renovación del Cine Sénior que abarcará desde julio de 2026 hasta junio de 2027. Esta edición contará con una partida presupuestaria de 11,5 millones de euros que subvencionará salas adheridas y que permitirá a los mayores de 65 acceder al cine por dos euros.

La segunda edición de este programa tuvo un incremento de más del 80% en la asistencia de espectadores de la tercera edad. Con este plan, el Ejecutivo busca mantener el respaldo a la industria audiovisual, sobre todo, con las producciones nacionales que se mantienen como las preferidas por el público sénior.