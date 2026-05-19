La Feria del Libro de Madrid presenta su 85ª edición: fechas, autores invitados y todas las novedades

La literatura y el humor se dan la mano desde el 29 de mayo al 14 de junio en El Retiro durante una Feria del Libro que inaugurará la Reina Letizia. El ayuntamiento de la capital ha presentado la 85ª edición en una cita en la que la literatura se representará a través de la sátira y el pensamiento crítico. Durante estas fechas, el Paseo de Coches del parque se convertirá en el epicentro de la lectura reuniendo tanto a grandes novelistas como a humoristas y músicos.

Esta nueva edición de la FLMadrid presenta una organización en la que se congregarán 366 casetas que llevarán librerías, distribuidoras y editoriales independientes. La programación de este año no solo contará con los formatos habituales de las ferias del libro, como conversaciones literarias u homenajes, sino que sumándole dinámicas como los podcast en directo hará que la feria expanda los límites tradicionales. Además, se llevarán a cabo actividades culturales en más de una decena de escenarios. También, tal como ha informado el ayuntamiento de Madrid cabe destacar que el diseñador, ilustrador y artista visual Pep Carrió recibirá el Premio Lealtad 2026, autor del cartel de la edición de 2007.

Las estrellas que visitarán El Retiro

Los autores que estarán en Madrid durante las fechas elegidas para la Feria del Libro de Madrid irán desde la comedia hasta la ilustración. Entre los internacionales más esperados están el autor de sátira Jonathan Coe, con títulos como 'The Proof of My Innocence' o 'El corazón de Inglaterra'; el superventas alemán David Safier, con 'Maldito karma'; o la referente del humor argentino, Maitena.

En el panorama nacional se podrán encontrar figuras como Joaquín Reyes, Pantomima Full, Beatriz Serrano, Marta Sanz y Eva Hache. Además, la feria homenajeará a figuras como el grupo Les Luthiers, el escritor estadounidense Kurt Vonnegut o el escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia.

El Papa León XIV y Bad Bunny: las dos giras que condicionarán la Feria del Libro

La celebración de la 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid se verá condicionada por la llegada del Papa León XIV y de Bad Bunny a la capital. Dos eventos masivos que conglomerarán a, aproximadamente, más de un millón de personas.

Por el lado católico, el Papa León XIV estará en Madrid del 6 al 9 de junio, unas fechas que coinciden de lleno con el segundo fin de semana de la feria en El Retiro. En el plano musical, Bad Bunny celebrará 10 conciertos desde el 30 de mayo hasta el 15 de junio. Básicamente, el punto de más aglomeración en la ciudad tendrá lugar el sábado 6 de junio, día que se solaparán la cita literaria, la agenda religiosa del Pontífice y uno de los directos del puertorriqueño.