FERIA DEL LIBRO

La Feria del Libro de Madrid presenta su 85ª edición: fechas, autores invitados y todas las novedades

El Retiro acogerá el gran evento literario, inaugurado del 29 de mayo al 14 de junio con más de 360 casetas, podcasts en directo y figuras como Ignatius, Beatriz Serrano o Joaquín Reyes. Además coincidirá con las giras del Papa León XIV y de Bad Bunny.

María Baraza

Madrid |

La Feria del Libro de Madrid contará con 365 casetas en una edición dedicada a Nueva York
La Feria del Libro de Madrid contará con 365 casetas en una edición dedicada a Nueva York | Matias Chiofalo - Europa Pres

La literatura y el humor se dan la mano desde el 29 de mayo al 14 de junio en El Retiro durante una Feria del Libro que inaugurará la Reina Letizia. El ayuntamiento de la capital ha presentado la 85ª edición en una cita en la que la literatura se representará a través de la sátira y el pensamiento crítico. Durante estas fechas, el Paseo de Coches del parque se convertirá en el epicentro de la lectura reuniendo tanto a grandes novelistas como a humoristas y músicos.

Esta nueva edición de la FLMadrid presenta una organización en la que se congregarán 366 casetas que llevarán librerías, distribuidoras y editoriales independientes. La programación de este año no solo contará con los formatos habituales de las ferias del libro, como conversaciones literarias u homenajes, sino que sumándole dinámicas como los podcast en directo hará que la feria expanda los límites tradicionales. Además, se llevarán a cabo actividades culturales en más de una decena de escenarios. También, tal como ha informado el ayuntamiento de Madrid cabe destacar que el diseñador, ilustrador y artista visual Pep Carrió recibirá el Premio Lealtad 2026, autor del cartel de la edición de 2007.

Las estrellas que visitarán El Retiro

Los autores que estarán en Madrid durante las fechas elegidas para la Feria del Libro de Madrid irán desde la comedia hasta la ilustración. Entre los internacionales más esperados están el autor de sátira Jonathan Coe, con títulos como 'The Proof of My Innocence' o 'El corazón de Inglaterra'; el superventas alemán David Safier, con 'Maldito karma'; o la referente del humor argentino, Maitena.

En el panorama nacional se podrán encontrar figuras como Joaquín Reyes, Pantomima Full, Beatriz Serrano, Marta Sanz y Eva Hache. Además, la feria homenajeará a figuras como el grupo Les Luthiers, el escritor estadounidense Kurt Vonnegut o el escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia.

El Papa León XIV y Bad Bunny: las dos giras que condicionarán la Feria del Libro

La celebración de la 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid se verá condicionada por la llegada del Papa León XIV y de Bad Bunny a la capital. Dos eventos masivos que conglomerarán a, aproximadamente, más de un millón de personas.

Por el lado católico, el Papa León XIV estará en Madrid del 6 al 9 de junio, unas fechas que coinciden de lleno con el segundo fin de semana de la feria en El Retiro. En el plano musical, Bad Bunny celebrará 10 conciertos desde el 30 de mayo hasta el 15 de junio. Básicamente, el punto de más aglomeración en la ciudad tendrá lugar el sábado 6 de junio, día que se solaparán la cita literaria, la agenda religiosa del Pontífice y uno de los directos del puertorriqueño.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer