Mafalda Carbonell interpreta su primer papel protagonista en 'Todos los colores': "Un viaje por la adolescencia de una chica en silla de ruedas"

Carlos Alsina ha entrevistado a la actriz Mafalda Carbonell, que ha visitado Más de uno para presentar la película 'Todos los colores', el nuevo largometraje que protagoniza. En la conversación también han participado Begoña Gómez de la Fuente y los cómicos Leonor Lavado, Borja F. Sedano y Goyo Jiménez. Precisamente, Leonor también forma parte del reparto de la película, algo sobre lo que Alsina ha bromeado asegurando que el proyecto "está un poco en la línea de Leo Harlem".

El presentador ha preguntado a Mafalda por su experiencia compartiendo rodaje con Leonor, a lo que la actriz ha respondido entre risas que "fue el día más divertido del rodaje". La humorista interpreta a una depiladora, un papel con el que aseguró sentirse especialmente cómoda: "He sido la que ha depilado, peinado, maquillado y vestido a mi familia para las bodas".

En la película, Mafalda da vida a Belén, una adolescente de 17 años rebelde, con mucho carácter y usuaria de silla de ruedas. La historia aborda los conflictos propios de la adolescencia, así como la relación de la protagonista con su cuerpo y con su entorno social. La actriz ha destacado que el proyecto también le permitió tomar conciencia de situaciones cotidianas a las que muchas personas no prestan atención: "Nunca se me habría ocurrido pensar cómo una persona en silla de ruedas pasa a la cama, al sofá o se ducha".

Nunca se me habría ocurrido pensar cómo una persona en silla de ruedas pasa a la cama, al sofá o se ducha

En la trama, Belén es castigada en el colegio y enviada a atletismo adaptado, una actividad que rechaza inicialmente pero que terminará convirtiéndose en una experiencia transformadora para ella. Mafalda ha evitado entrar en demasiados detalles para no revelar aspectos importantes de la historia.

Leonor Lavado ha definido la película como una propuesta "para ir a ver en grupo", una opinión que Mafalda ha compartido por la diversidad de temas que aborda y por la capacidad de conectar con los recuerdos de la etapa del instituto. Además, ha destacado que la película abre un debate relevante sobre la discapacidad y sobre las barreras cotidianas que todavía existen: desde cuestiones de accesibilidad hasta dificultades tan simples como comprobar si una tienda dispone o no de una rampa de acceso.

Otro personaje importante es Laura, interpretada por Eva Moral, campeona paralímpica europea, que da vida a la entrenadora de atletismo adaptado de Belén y termina convirtiéndose en una figura de referencia para ella. "Conoce a Laura y dice que quiere ser ella", ha explicado Mafalda. La propia Eva Moral, junto al atleta paralímpico Emi Agüera, participó además en la preparación física de la actriz para el papel.

En el reparto también participa Silvia Abril. Sobre su relación con la directora, Beatriz de Silva, Mafalda ha asegurado que el trabajo fue muy sencillo: "Ha sido muy fácil porque ella lo tenía todo tan claro que no te podías agobiar por nada". Además, ha destacado que Todos los colores supone su primer gran papel protagonista en el cine.