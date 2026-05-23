"Es indispensable aumentar los recursos en investigación", la petición de una doctora en Onda Cero para garantizar las donaciones de órganos

España es líder mundial en donación de órganos. Nuestro país acabó 2025 con 6.335 trasplantes de órganos y una tasa de 51,9 donantes fallecidos por millón de población, manteniendo el liderazgo mundial por 34 años consecutivos. Ahora hemos batido un nuevo récord: la Organización de Trasplantes ha coordinado un dispositivo entre todas las comunidades para realizar 75 trasplantes en 48 horas.

De todos ellos, la mitad eran de riñón que, precisamente, el año pasado fue el más realizado con 3.998 casos (más de la mitad). Roger de Gracia ha hablado con la Fundació Puigvert, que ha realizado más de 3.000 operaciones. La jefa de la Unidad de Trasplantes de la fundación, Carme Facundo, ha contado en Julia en la onda que las cosas han evolucionado mucho y que el reto actual es que los órganos trasplantados tengan una mayor supervivencia.

Más órganos y donantes vivos

"Hemos aprendido a manejar mejor desde el punto de vista de la inmunología", ha explicado. También ha cambiado el perfil de los donantes, ya que ahora hay menos accidentes gracias a la seguridad en el trabajo o en las carreteras, por lo que "el donante joven politraumático es cada vez más excepcional".

¿Esto qué supone? Que los expertos tengan que buscar órganos de donantes vivos, que hacen falta, tal y como ha recalcado Carmen: "Necesitamos más órganos", así como más recursos en investigación para que puedan proceder no solo de humanos, también de animales, por ejemplo. "Es indispensable aumentar los recursos en investigación".

La historia de Javier y Ramón

Roger de Gracia ha hablado con Javier Caballero, un hombre que trabaja en un concesionario de coches, cuyo donante fue Ramón, Ramón, su compañero de trabajo. "Yo le explico mi situación, por hablar de algo en el viaje. No me dice nada y al cabo de una semana me dice: Tómate esto en serio, te doy mi riñón". Le dijo que se lo pensara bien y hablara con su médico, familia... "Eso hizo y a los cinco días me dijo que era en serio, y así me enteré de que era mi donante", ha concluido.

Si bien, esto le provocó un bloqueo emocional, porque por un lado estaba muy emocionado y, por otro, le costaba entender este gesto de su compañero. De hecho, fue el propio Ramón el que al final le convenció. El propio Ramón le ha contado a Roger que, hace dos años, estuvo a punto de donarle el riñón a un amigo, pero que no fue necesario finalmente y, ahora, a Javier "le hacía falta", ha resumido.

El caso de Ramón y Nuria

Otro caso es el de Ramón y Nuria. Ambos necesitaban un riñón y un chico sufrió un accidente. Sus dos riñones eran útiles y cada uno recibió uno, por lo que se convirtieron en "hermanos de riñón.". También han comentado el choque de emociones, porque "nuestra posibilidad de vida es la desesperanza por el duelo de una persona que no van a recuperar más".

Por ello, Nuria ha querido mandar un mensaje a todos los donantes y familias: "Gracias, gracias, gracias, hay mucha gente viviendo gracias a personas que no sabemos quiénes son".

Así las cosas, Julia Otero ha reivindicado la necesidad e importancia de una sanidad pública. Para ello ha enumerado lo que cuesta en Estados Unidos un trasplante -400 mil euros- y la medicación posterior -varios miles de auros al mes-. "¿Por qué les cuento esto? Para que estemos orgullosos de la sanidad pública, del sistema sanitario español y europeo, y para que nos acordemos de todo eso cuando pagamos impuestos", ha sentenciado la presentadora.