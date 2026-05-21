Médicos Sin Fronteras advierte en Onda Cero de que la situación del brote de ébola en el Congo es "extremadamente preocupante"

Miriam Alía, responsable de vacunas y respuesta a epidemias de Médicos Sin Fronteras (MSF) ha pasado por los micrófonos del programa Por Fin en Onda Cero para analizar la grave situación epidemiológica que atraviesan la República Democrática del Congo y Uganda a causa de un nuevo brote de ébola.

La experta ha comentado que, aunque el riesgo de epidemia a nivel internacional sigue siendo bajo, el escenario actual en el Congo es calificado por su organización como "extremadamente preocupante".

El foco principal, situado en el Congo, ya registra más de 500 casos sospechosos y supera el centenar de muertes. La complejidad para controlar esta epidemia radica en que el virus se ha expandido en una zona que lleva años sumida en un conflicto armado, lo que debilita gravemente el sistema de vigilancia epidemiológica y limita el acceso a las áreas afectadas.

Una detección tardía que complica el control

Uno de los factores que más preocupa a MSF es el componente "silencioso" de la expansión del virus. "Los primeros análisis retrospectivos nos indican que la epidemia ha estado en marcha desde hace casi seis semanas y se ha tardado mucho en detectar los primeros casos confirmados", ha señalado Alía. Esta demora en la detección ha facilitado la transmisión comunitaria y ha provocado que incluso personal sanitario haya resultado afectado.

La experta también ha puesto el foco en un problema técnico significativo: la cepa detectada en esta ocasión es la ébola bondibullo. A diferencia de la cepa Zaire, que ha protagonizado la mayoría de las epidemias recientes y sobre la cual existe una mayor experiencia clínica, la bondibullo es mucho menos frecuente, lo que supone un desafío añadido.

"Todos los tratamientos, los test diagnósticos y vacunas aprobados no son específicos para esta cepa", por lo que se desconoce, hasta el momento, su grado de eficacia real tanto en el tratamiento de enfermos como en la prevención de la transmisión.

Protocolos ante el miedo al contagio

Durante la entrevista, la tertuliana Celia Villalobos ha planteado la inquietud sobre el control de esta enfermedad en la Unión Europea y las recomendaciones para evitar desplazamientos. Al respecto, Miriam Alía ha aclarado que, aunque se ha declarado la emergencia de salud pública internacional, no se recomienda el cierre de fronteras y el riesgo de transmisión fuera de la región es "muy bajo".

No obstante, la responsable de MSF ha subrayado que la recomendación general es no viajar a las zonas de conflicto (lo cual ya se desaconsejaba por motivos de seguridad antes del brote) y ha defendido la labor humanitaria que desempeñan organizaciones como la suya.

"Nosotros tenemos que ir a trabajar porque es nuestro mandato y porque la situación es lo suficientemente compleja para que se necesiten recursos externos. No se les puede dejar solos", ha concluido.